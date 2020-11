Ursula Grewe und Robert Rissing erneut im Amt bestätigt

Brakel. Der Rat der Stadt Brakel hat in seiner konstituierenden Sitzung am 05. November 2020 die beiden stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Brakel gewählt. Wie bereits in der vergangenen Legislaturperiode wurde Ursula Grewe (CDU) aus Bökendorf zur ersten stellvertretenden Bürgermeisterin und Robert Rissing (UWG/CWG) aus Brakel zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister bestellt.

Bürgermeister Hermann Temme führte die beiden Stellvertreter anschließend in ihr Amt ein und verpflichtete sie zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben.