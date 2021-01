Telefonsprechstunde Chancengleichheit

Detmold. Andrea Behrendt, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) der Detmolder Arbeitsagentur, bietet eine kostenlose Telefonsprechstunde für Jedermann und Jederfrau an, und zwar am Donnerstag, 11. Februar, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr.

Berufsrückkehrende können diese Sprechstunde nutzen, um ihre Fragen zum Arbeitsmarkt, zu Bewerbungen und beruflicher Ausrichtung zu erörtern. Zu erreichen ist Andrea Behrendt unter der Rufnummer 0 52 31 610 202.

Behrendt repräsentiert die Agentur für Arbeit Detmold in übergeordneten Fragen der Frauenförderung, Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hierzu zählen insbesondere Fragen der klischeefreien Berufswahl, des beruflichen Einstiegs und Fortkommens von Frauen und des Wiedereinstiegs von Frauen und Männern nach einer Familienphase, auch in Bezug auf eine flexible Arbeitszeitgestaltung.

Die BCA-Telefonsprechstunde findet jeden zweiten Donnerstag in geraden Monaten statt. Zusätzliche Gesprächstermine vereinbaren Interessenten per Mail unter: Detmold.BCA@arbeitsagentur.de.