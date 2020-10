„Stipendien“ für Paderborner Kulturschaffende

Paderborn. Die Lage bleibt schwierig: Paderborner Künstler*innen stehen aktuell aufgrund des Pandemie-Geschehens im Herbst zum zweiten Mal vor der Situation, dass viele – vor- und umsichtig geplante – Veranstaltungen abgesagt werden. Nach der ersten Absage-Welle im März bedeutet das für sie weiterhin drastische Umsatzeinbußen und häufig den kompletten Verlust der Lebensgrundlage. Der Paderborner Kultur-Soli hat jetzt acht „Stipendien“ an Paderborner Kulturschaffende vergeben, die ein halbes Jahr lang monatlich jeweils 500 Euro aus dem Spendentopf erhalten.

Unterstützt werden die Künstler*innen: die „Singende Schmiedin“ Dagmar Fischer, die Musiker Thomas Rosenkranz und Thilo Pohlschmidt, Clownin Anne Schwede, Veranstalter Gero Puls und Carsten Hormes (auch Bassist), Musiker und Produzent Michael Driesner sowie Spielmann Manfred Lindner.

„Gerade jetzt, da die zweite Corona-Welle anrollt oder wir mitten drin sind, ist diese Unterstützung der Spender besonders wichtig für die Künstler – sowohl finanziell als auch moralisch“, beschreibt Olaf Menne vom Paderborner Kultur-Soli. „Staatliche Hilfen gehen häufig an den Künstlern vorbei. So fehlen ihnen ohne Veranstaltungen nicht nur die Möglichkeit, das auszuüben was sie lieben und sich auszurücken, sondern vor allem schlicht das Geld, um überleben zu können. Wir wissen, dass wir mit den Mitteln aus dem Kultur-Soli keine Existenzen retten können, wollen aber mindestens Zeichen setzen.“ – Was den Unterstützten das Stipendium bedeutet, zeigt beispielhaft die emotionale Reaktion von Anne Schwede bei ihrer Zusage: „Jetzt habe ich ein Loch im Bauch vor lauter Freude!“

Eine unabhängige fünfköpfige Jury hatte nach einer Bewerbungsphase über die Verteilung der Mittel entschieden.

Der Paderborner Kultur-Soli wurde im März gegründet und unterstützt durch Crowdfunding-Mittel und Spenden von der Corona-Pandemie hart getroffene Künstler*inen und Kulturschaffende. Zum Team der Organisatoren zählen Olaf Menne (Agentur Lautstrom), Julia Ures (Moderatorin) und Markus Runte (Stadtmuseum Paderborn). Bis heute sind Spenden in Höhe von rund 78.000 € eingegangen. Die Gründer des Kultur-Soli, Runte, Ures und Menne wollen auch weiterhin Aktionen für Paderborns Kultur organisieren.

Mehr Informationen zu Paderborns Kultur-Soli sowie für Interessierte, die spenden wollen, unter www.kultursoli.de.