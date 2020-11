Stadtbus Gütersloh erweitert Fahrplanangebot zum Late-Night-Shopping

Kein zusätzliches Fahrplan-Angebot an den Adventssamstagen.

Gütersloh. Am Freitag, 27. November, fahren die Stadtbus-Linien 201, 203, 210 und 211 zum Late-Night-Shopping bis 22.03 Uhr im durchgehenden Halbstunden-Takt. Dadurch bietet die Stadtbus Gütersloh GmbH ihren Fahrgästen die Möglichkeit, nach den (Weihnachts-)Einkäufen den Heimweg kostengünstig und entspannt anzutreten. Mit dem BaustellenTicket kostet die Fahrt für Erwachsene ab 12 Uhr mittags nur

1 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre fahren kostenfrei. Aufgrund der Fahrplan-Erweiterung entfällt an diesem Abend das Angebot des Anruf-Linien-Taxis auf den genannten Linien.

Durch den Ausfall des Weihnachtsmarktes entfällt in diesem Jahr auch das erweiterte Fahrplanangebot an den Adventssamstagen. Die Stadtbusse fahren nach dem regulären Samstagsfahrplan, ebenso wie das Anruf-Linien-Taxi. Der Hinweis „nicht an den vier Adventssamstagen“ verliert seine Gültigkeit.

Weitere Infos finden Sie unter www.stadtbus-gt.de