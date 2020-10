Stadt gibt neuen Seniorenratgeber heraus

Brakel. Wichtige Informationen für Senioren finden sich nun aktuell überarbeitet in dem neuen Seniorenratgeber der Stadt Brakel. Bürgermeister Hermann Temme sagt: „Die neue Broschüre ist übersichtlich gestaltet und bietet umfangreiche Informationen für die Altersklasse 60+.“ 3.000 Exemplare wurden mit der heimischen Firma „funtastic media“ aus Brakel produziert und gehen nun unter anderem über Arztpraxen, Geldinstitute, den Einzelhandel oder Altenheime im gesamten Stadtgebiet in die Verteilung.

„Uns ist das Informations- und Beratungsangebot seitens der Stadt sehr wichtig“, betonten auch Peter Frischemeier, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, und Nobert Loermann, Fachbereichsleiter „Bürgerservice“. Das DINA 4 große Heft beinhaltet viele Informationen zu Gesundheitsangeboten (Arztpraxen, Physiotherapie, Apotheken), Freizeitangeboten, dem Bürgerbus und vieles mehr. Auch zum Thema Pflege findet man im Seniorenratgeber hilfreiche Tipps.

Hermann Temmes Dank galt besonders Hartmut Senft, der bei der Stadt Brakel für Seniorenangelegenheiten zuständig ist. Er hat die redaktionelle Betreuung des neuen Ratgebers zu verantworten.

Rund 46 Prozent der Menschen in Brakel sind 50 Jahre oder älter. Fast jeder Fünfte ist bereits älter als 65 Jahre alt. „Auch wir spüren den demografischen Wandel“, sagt Norbert Loermann. Wenn auch nicht so stark, wie vor einigen Jahren prognostiziert. Dennoch gebe es immer mehr ältere Menschen, Tendenz weiter steigend, so der Fachbereichsleiter.