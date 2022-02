Sozialkultur bewegt: Licht-Installation „Sgraffiti“ an der Weberei

Gütersloh. Die interaktive Licht-Installation „Sgraffiti“ ist zurzeit an der Weberei neben dem Bahnübergang an der Dalkestraße zu sehen. Das Weberei-Team entwickelte die Installation gemeinsam mit dem Künstler-Kollektiv „Chaordic“ aus Berlin eigens für den Bürgerkiez und sein urbanes, durch Graffitikunst geprägtes Ambiente. Graffiti und Lichtimpulse werden kombiniert und wer sich vor der Wand bewegt, erzeugt eine weitere Dimension in der Installation.