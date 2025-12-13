Radweg Papenwinkel Höxter verbessert Radverkehr in der Kernstadt

Neuer Radweg entlang der Kleingartenanlage Papenwinkel stärkt klimafreundliche Mobilität und den Schelpe-Grünzug

Höxter. Radweg Papenwinkel Höxter ist offiziell eröffnet: Der neue Geh- und Radweg entlang der Kleingartenanlage Papenwinkel verbessert die Radverkehrsführung in der Kernstadt nachhaltig und setzt einen weiteren Baustein des Schelpe-Grünzugs um. Bürgermeister Daniel Hartmann betont, dass die Verbindung sowohl dem Alltags- als auch dem Freizeitverkehr bis nach Brenkhausen zugutekommt und ein wichtiges Projekt der klimafreundlichen Mobilität in Höxter ist.

Der neue Weg verläuft direkt an der Kleingartenanlage Papenwinkel und ermöglicht erstmals eine komfortable Route, ohne den bisher notwendigen unebenen Wirtschaftsweg oberhalb der Anlage nutzen zu müssen. Dadurch werden wichtige Ziele wie die Asklepios Weserbergland-Klinik und die Naturerlebnisspielfläche Grüne Mühle deutlich besser angebunden und das Radfahren insgesamt spürbar komfortabler.

Baudezernentin Julia Gogrewe hebt hervor, dass mit dem neuen Bauabschnitt ein weiterer wichtiger Baustein im Höxteraner Radwegenetz realisiert ist. Die neue Trasse verbessert die Erreichbarkeit zentraler Ziele und stärkt die Attraktivität des Alltagsradverkehrs deutlich.

Geplant wurde der Abschnitt durch das UIH Planungsbüro Höxter. Die abwechslungsreiche, geschwungene Linienführung ermöglicht den Erhalt wertvoller Baumbestände. Die Baufirma Heinrich Nolte setzte die Maßnahme in enger Abstimmung mit der Stadt Höxter um. Landschaftsarchitekt Bernd Schackers, Geschäftsführer des UIH-Planungsbüros, kündigt an, dass im kommenden Jahr noch rund 80 Sträucher und 15 Bäume gepflanzt sowie zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen werden, um die Aufenthaltsqualität entlang des Radwegs weiter zu erhöhen.

Der Kleingartenverein Papenwinkel e.V. stellte für das Projekt wichtige Flächen zur Verfügung und trug damit maßgeblich zur Realisierung des Radwegs bei. So konnte eine klare und sichere Verkehrsführung geschaffen werden, wo zuvor häufig Radfahrende auf die Gehwege innerhalb des Kleingartengeländes ausweichen mussten.

Der Radweg Papenwinkel Höxter ist Teil des umfangreichen Projekts „Schelpe-Grünzug“, das seit 2017 mit EU- und Landesmitteln gefördert wird. Schritt für Schritt wurden seit Beginn des Förderprozesses erste Wegestrecken hergerichtet, weitere Abschnitte geplant und schließlich der aktuelle Bauabschnitt umgesetzt. Die jetzt abgeschlossenen, durch EFRE-Mittel geförderten Maßnahmen hatten ein Gesamtvolumen von rund 600.000 Euro.

Parallel dazu hat die Stadt Höxter bereits weitere Teile des Schelpe-Radwegs erneuert oder neu angelegt, etwa entlang der Corveyer Allee oder nördlich der Straße Zur Lüre. Diese Abschnitte tragen dazu bei, die Aufenthaltsqualität am Schelpe-Ufer zu erhöhen, das Stadtgrün erlebbarer zu machen und die umweltfreundliche Mobilität zu stärken.

Auch nach Abschluss des EFRE-Projektes geht die Entwicklung des Schelpe-Grünzugs weiter. In den kommenden Monaten sind zusätzliche Verbesserungen zwischen der Corveyer Allee und Zur Lüre sowie an den Querungen über die Straßen Zur Lüre und Von-Siemens-Straße geplant. Zudem folgen weitere Pflanzungen und Ausstattungselemente. „Unser Ziel bleibt klar: Höxter soll eine Stadt der kurzen Wege sein – lebenswert, grün und mobil“, blickt Bürgermeister Hartmann optimistisch nach vorn.