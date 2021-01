Psycho-soziale Belastungen in der Corona-Pandemie

Wer in der derzeitigen Corona-Pandemie unter Ängsten und Stress leidet, sich überfordert fühlt, Hilfe braucht, kann sich beim Sozialpsychiatrischen Dienst telefonisch, per E-Mail und natürlich auch bei einem persönlichen Besuch, sowohl in Paderborn als auch in den Sprechstunden in Bad Lippspringe, Büren, Delbrück und Salzkotten, Hilfe holen.Natürlich sind besondere Vorsichtsmaßnahme zu beachten: Persönliche Beratungen sind nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für BesucherInnen und Mitarbeitende verpflichtend. Außerdem planen die BeraterInnen die Termine zeitversetzt, sodass ein Kontakt von BesucherInnen untereinander vermieden wird. Selbstverständlich können KlientInnen auch weiterhin die telefonische Beratung in Anspruch nehmen. Hausbesuche werden in dringenden Fällen nach individueller Prüfung durchgeführt. Veranstaltungen und Gruppenangebote müssen leider vorerst entfallen.