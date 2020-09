Paderborn bleibt Fairtrade-Stadt

Paderborn. Unter dem Motto „Fair statt Mehr“ feiern bundesweit zahlreiche Städte vom 11. bis 25. September die „Faire Woche“, in der mit verschiedenen Aktionen über fairen Handel informiert wird. Und zum Feiern hat Paderborn allen Grund, denn die Stadt wurde erneut als „Fairtrade-Stadt“ zertifiziert: Paderborn setzt sich verstärkt für fairen Handel ein und ist bereits seit 2012 im Rahmen der internationalen Kampagne als „Fairtrade-Town“ tätig. Da die Stadt ihr Engagement stetig ausbaut, hat der Verein TransFair den Titel jetzt für weitere zwei Jahre verlängert.

Die Zertifizierung fußt auf fünf spezifischen Kriterien, die Paderborn allesamt erfüllt: Dazu gehört zum Beispiel, dass das Engagement für den fairen Handel in einem Ratsbeschluss festgehalten ist. Mit der Initiative „Faires Paderborn“ gibt es außerdem eine Steuerungsgruppe mit Vertretern aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, die Aktionen vor Ort durchführt und die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit leistet. In lokalen Geschäften und der Gastronomie werden zudem Produkte aus fairem Handel angeboten.

In der Initiative „Faires Paderborn“ engagieren sich seit vielen Jahren zahlreiche Ehrenamtliche und Mitarbeitende der Stadt, um den fairen Handel in Paderborn voranzutreiben. Sie organisieren etwa bereits seit 2012 das jährliche „Faire Frühstück“, das eigentlich traditionell im Historischen Rathaus stattfindet. Dieses Jahr gibt es allerdings coronabedingt die „Faire Frühstückstüte“ mit fair gehandelten Produkten für zu Hause. Im Rahmen der Fairen Woche zeigt das Cineplex am 29. September um 18.30 Uhr außerdem die Dokumentation „Fair Traders“, die anhand der Geschichte von drei erfolgreichen Unternehmer*innen aufzeigt, wie fairer Handel auf nationaler wie internationaler Ebene bereits gut funktionieren kann. Initiatoren sind die Initiative Faires Paderborn in Kooperation mit cum ratione, dem Evangelischen Kirchenkreis Paderborn, Greenpeace Paderborn und dem Pollux by Cineplex.

Paderborn ist eine von über 690 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns umfasst über 2.000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern, darunter Großbritannien, Schweden, Brasilien und der Libanon