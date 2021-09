Museum to go: Corona-Idee wird zum Dauerbrenner

Lemgo. Mit der Aktion „Museum to go“ trifft das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake offensichtlich voll ins Schwarze. 555 Mal wurde die in Zeiten des Lockdowns entwickelte Kulturtüte samt Schloss-Rallye inzwischen überreicht. Ein Grund zu feiern. Anlässlich der Schnapszahl bekam Familie Wöhrmann aus Lemgo nun die begehrte Tüte und weitere Überraschungen geschenkt. Doch was macht das Angebot so reizvoll?

Herbst/Winter 2020: Der Blick wandert hoch zu einem der hübschen Dachfenster von Schloss Brake. Da regt sich doch etwas? Das Fenster öffnet sich und mit einem Seil wird ein Korb heruntergelassen, ein Plüsch-Dromedar schaut über den Rand des Korbes hinab auf den erwartungsvollen Besucher. Angeschwebt kommt: eine „Museum-to-go“-Tüte des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake.

So sah Kultur in Corona-Zeiten aus. Während des Lockdowns wurde die Museumtüte kontaktlos überreicht – gefüllt mit Süßigkeiten, einem Stoffdromedar zum Kuscheln, einer Freikarte für das Museum und vielen weiteren Überraschungen. Das Konzept ist dabei vor allem auf jüngere Besucherinnen und Besucher zugeschnitten. Spielerisch lernen die Kinder dank einer spannenden Rallye über das gesamte Schlossgelände so einiges über Einhörner, Ritter, Grafen, Brücken, Mühlen, Tiere und die Zeit der Weserrenaissance.

Auch die Übergabe der Tüte war immer etwas Besonderes, erinnerte sie doch ganz stark an das Märchen von Rapunzel. „In Corona-Zeiten mussten und müssen wir neue Wege der Kulturvermittlung gehen, einfach andersARTig sein“, erklärt Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes.

Familie Wöhrmann strahlt mit der Sonne um die Wette. Mutter Henrike ist mit ihren Töchtern Rahel, Lea und Marie ins Museum gekommen und freut sich über die unerwarteten Geschenke. Als Jubilare gibt es die Tüten für sie nicht nur gratis, sondern auch noch einen Gutschein für einen Familienbesuch in der Eisdiele und die Zahl 555 in Form von drei pinken Luftballons. „Das ist wirklich eine tolle Aktion“, freut sich Henrike Wöhrmann. „Ich finde die ganze Idee an sich schon klasse. Und dass wir jetzt auch noch so viel Glück und ausgerechnet die 555. Tüte ergattert haben, macht das ganze perfekt!“

Besonders während des Lockdowns waren die Tüten begehrt. Nun sind die Museen wieder geöffnet, doch das Interesse an der Kultur zum Mitnehmen ist ungebrochen. Wer nun neugierig geworden ist, kann sich ebenfalls die Kulturtüte für 5 Euro sichern. Inzwischen gibt es sogar eine Indoor-Version, bei der man die Dauerausstellung des Weserrenaissance-Museums spielerisch erkunden kann und mehr über die reiche Geschichte der schillernden Epoche erfährt.

Realisiert werden konnte das Projekt dank der freundlichen Unterstützung durch die Lippische Landesbrandversicherung AG, die Abfallbeseitigungs GmbH und die Sparkasse Lemgo. Auch die Lippische Landeszeitung ist Kooperationspartner, hat anfänglich eine Atemschutzmaske zum Bemalen und inzwischen eine andere Überraschung gesponsert.