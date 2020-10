Multifunktionale Umgestaltung des Dorfplatzes in Auenhausen

„Bei der Umgestaltung des Parkplatzes, der im Herzen der Ortschaft Auenhausen mit ihren 115 Einwohnern liegt, sollte die Bevölkerung an den Planungen beteiligt werden“, erklärt Temme, daher habe ebenfalls eine Bürgerversammlung in der Heggegemeinde sattgefunden. So kann nun auch dem Wunsch eines symbolischen „Glockenturmes“, den sich das Dorf bereits seit 70 Jahren wünscht, auf dem vorhandenen Buswartehäuschen entsprochen werden. Die Maßnahme beinhaltet neben der Oberflächenneugestaltung und Neuanordnung der Parkflächen auch eine großzügigere Gestaltung und Aufwertung des vorhandenen Bereiches, der in den Abendstunden ebenfalls beleuchtet wird. Die Planerin, Landschaftsarchitektin Anja Multhaup, möchte durch entsprechende Bepflanzungen, Natursteinmauern und die Schaffung eines Steinsitzbereiches eine Begegnungsstätte mit besonderer Aufenthaltsqualität für die Dorfbewohner erreichen. Dirk Simon, Bezirksausschussvorsitzender der Heggegemeinden, der ebenfalls aktiv in der Dorfwerkstatt tätig war, freut sich über die Aufwertung des Dorfbildes durch diesen repräsentativen Ortsmittelpunkt. Eine Umgestaltung des Dorfplatzes in der Nachbargemeinde Frohnhausen wurde bereits für das kommende Programmjahr angemeldet, berichtet er. „Es war auch wichtig, dass weiterhin acht Parkplätze im Bereich des Dorfplatzes verbleiben, erklärt Reinhard Fehr aus Auenhausen (ehemaliger Bezirksbrandmeister), denn für das gegenüberliegende Feuerwehrgerätehaus müssen im Einsatzfall entsprechende Parkflächen vorgehalten werden. Die Fertigstellung sei für Ende November geplant, berichtet Franz-Josef Sentler vom Bauamt der Stadt, während der Bauzeit werde eine Ersatzhaltestelle für den Schulbusverkehr in einer Seitenstraße eingerichtet. Die Bauleitung erfolgt durch das Ingenieurbüro Turk aus Siddessen und die Bauausführung durch die Firma Garten- u. Landschaftsbau GmbH Tegetmeier aus Brakel.

Für die Durchführung dieser Maßnahme entstehen Kosten in Höhe von insgesamt 150.000,00 Euro. Aufgrund der Förderung in Höhe von 65 Prozent und somit rund 98.000,00 Euro, verbleibt für die Stadt Brakel ein Eigenanteil von 52.000,00 Euro.