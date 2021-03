Mitgliederversammlung 2021 des ADAC Ostwestfalen-Lippe online

Virus beeinträchtigt Arbeit des Clubs.

Bielefeld. Corona wirkt sich nach wie vor auf das Alltagsleben aus. Sichtbares Zeichen war die Mitgliederversammlung des ADAC Ostwestfalen-Lippe. Wegen der ungewissen Inzidenzsituation entschied sich der Vorstand erstmals in seiner Geschichte, die jährliche Mitgliederversammlung online per Videokonferenz inklusive Abstimmungen und Wahlen durchzuführen.

Das passte genau ins Bild, welches Vorsitzender Bernd Noltekuhlmann in seinem Bericht über das abgelaufene Jahr zeichnete. „Es war ungewöhnlich und herausfordernd, aber es hat auch viele Entwicklungen beschleunigt“, so der Vorsitzende. Er sprach über die Beschleunigung der Digitalisierung auch im heimischen ADAC OWL und nannte als Beispiele neben der virtuellen Mitgliederversammlung das Thema kontaktarmes mobiles Arbeiten mit Videokonferenzen. Gleichzeitig sei das Tempo der digitalen Entwicklung auch bei den Mitgliederangeboten beschleunigt worden. Hier nannte er beispielhaft die neue ADAC App Trips, welche das breitgefächerte touristische Informationsangebot des Clubs rund um die Uhr verfügbar macht.

Gleichzeitig kündigte er weitere nutzerfreundliche digitale Neuerungen wie die ADAC Navigations-App an, welche dieses Frühjahr erscheint und zahlreiche Features insbesondere für Wohnmobilisten und Gespannfahrer bieten wird.

Überhaupt wird der ADAC sein digitales Angebot gerade auch im Bereich Camping zukünftig weiter ausbauen und weitere Angebote schaffen für diese boomende Urlaubsform.

Dass sich aber auch das analoge Angebot des ADAC OWL sehen lassen kann, dafür stehe der ADAC OWL Heimatwettbewerb, so Vorsitzender Noltekuhlmann. Teilnehmerinnen und Teilnehmer am letztjährigen Touristikwettbewerb konnten sich auf eine „Kulinarische Reise durch Ostwestfalen-Lippe“ begeben und die zahlreichen gastronomischen Facetten der Region selbst erfahren.

Finanzvorstand Marcus Bender fasste in seinem Rechenschaftsbericht das vergangene Geschäftsjahr so zusammen: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen!“ Vom gewohnten, jährlichen starken Mitgliederzuwachs musste man sich schnell schon im ersten Shutdown verabschieden. Aber man sei froh, mit einem Nettozuwachs von 892 Neu-Mitgliedern noch positiv abgeschnitten zu haben und konnte damit zum Jahresende 418.715 Mitglieder in OWL betreuen, darunter 1.209 Premium-Mitglieder.

Der mehr als 3,5 Monate dauernden Schließung der vier Geschäftsstellen habe man nur durch Kurzarbeit und einer Verstärkung der telefonischen und elektronischen Erreichbarkeit entgegenwirken können. Die Umsätze der ADAC Reisebüros in Bielefeld, Detmold, Minden und Paderborn brachen fast komplett weg.

Der Ausblick auf 2021 falle natürlich schwerer als in Vorjahren, da die Dauer der Pandemie-Einschränkungen nicht absehbar sei.

Sportvorstand und stellvertretender Vorsitzender Frank Wiegmann zeigte sich trotz aller Verschiebungen und Absagen von Motorsport-Veranstaltungen im vergangenen Jahr zufrieden, dass es zwischen den Shutdowns gemeinsam mit den Ortsclubs gelungen sei, einige wenige Veranstaltungen durchzuführen- selbstverständlich unter Beachtung aller vorgegebenen Hygienemaßnahmen! Umso mehr freue er sich nun auf die Motorsport-Saison 2021, bei der als Jubiläums-Veranstaltungen die 50. Rallye Stemweder Berg mit dem ersten Auftritt des ADAC Opel e-Rally Cups sowie die 80. Auflage der ADAC OWL Westfalen-Lippe-Fahrt Klassik herausragen.

Udo Stötzel, Vorstand für Verkehr & Technik bedauerte den Corona bedingten Einbruch in den diversen Verkehrssicherheits-Programmen, welche der ADAC OWL teilweise im Auftrag der ADAC Stiftung in Kitas und Schulen durchführe. Auch das Fahrsicherheitstraining in Paderborn-Mönkeloh litt erheblich unter den monatelangen Schließungen.

Optimistisch stimmte ihn der bevorstehende Ausbau der Fahrtrainingsanlage, der ab Mitte des Jahres Möglichkeiten bietet, in modernen Fahrzeugen verstärkt eingebaute Fahrassistenzsysteme unter fachkundiger Anleitung durch das Trainerteam in der Praxis auszuprobieren.

Erfreut war er darüber, dass die 28 Gelben Engel sowie die 16 Mobilitätspartner in der Region immerhin 61.516 Pannenopfern aus ihrer Not helfen konnten. Noch mehr als in den Vorjahren stand dabei die Batterie im Mittelpunkt der Einsätze.

Vorsitzender Bernd Noltekuhlmann bedankte sich abschließend bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauptamtes sowie für die ehrenamtliche Arbeit im Bereich Verkehrssicherheit, Touristik und Motorsport bei den Ortsclubmitgliedern des ADAC Ostwestfalen-Lippe sowie bei allen online zugeschalteten Delegierten und Mitgliedern.

In den Ehrenrat wurden als ordentliche Mitglieder neu gewählt RA Jost Ferlings und Stephan Prante sowie Mirko Roßkamp als passiv wahlberechtigtes Einzelmitglied als Delegierter zur ADAC Hauptversammlung 2021 in Bremen.