Mindener Kommunalpolitik live miterleben: Rats-TV geht online

Minden. Die Arbeit des Rates kann ab Donnerstag, 4. Februar, jede und jeder Mindener*in online mitverfolgen. Ab 17 Uhr beginnt die erste Übertragung von Rats-TV. Unter minden.de/rats-tv können Interessierte die Kommunalpolitik live miterleben.

„Mit Rats-TV wird es möglich, dass politische Diskussionen und Entscheidungen hier bei uns vor Ort in die Wohnzimmer übertragen werden. So können viele an Politik teilhaben“, unterstreicht Bürgermeister Michael Jäcke den Mehrwert der Übertragung. In einer Testphase, die bis zur Sommerpause geht, soll geschaut werden, wie das Format angenommen wird. Grundlage vom Mindener Rats-TV ist ein Beschluss vom 25. Juni 2020, in dem sich eine Mehrheit der Stadtverordneten für die Einführung des Online-Formats ausgesprochen hat.