Mindener Kirmespark geht in die letzte Woche!

„Diana Babalola“ und die „Alicia Cibola Band“ auf der Kulturbühne an der Weser

Minden Ab Donnerstag laden die Minden Marketing GmbH und der Schaustellerverein Minden-Lübbecke gemeinsam zum vierten und letzten langen Wochenende im Kirmespark Weser ein. Auf Kanzlers Weide im größten Biergarten an der Weser mit Blick auf die Porta Westfalica können in lockerer Atmosphäre leckere Speisen genossen und Messeflair pur erlebt werden – und das alles natürlich mit Abstand und Hygiene- und Infektionsschutz!

Rock, Pop, Blues und Soul auf der Parkbühne

Auch Kulturbegeisterte kommen auf ihre Kosten: Auf der Kulturbühne im großen Biergarten tritt am Freitag, den 30.07. Diana Babalola mit Band auf. Sie überzeugt mit einem gemischten Rock-, Pop-, Soul-Coverprogramm von Künstlern wie Tina Turner, Joe Cocker, Pink u.v.a.. Dianas einzigartige Stimme und energetische Bühnenpräsenz lassen dabei kein Auge trocken. 2015/2016 war Diana mit Europas größter Turnshow „Feuerwerk der Turnkunst“ in ganz Deutschland unterwegs und präsentierte den Kampagnensong. 2018 schaffte es Diana bis ins Halbfinale der 8. Staffel von „The Voice Of Germany“..

Am Samstag den 31.07. steht dann Alicia Cibola und Band auf der Bühne. Alicia Cibola ist eine Soul-, Blues- und Pop-Singer-Songwriterin aus Houston, Texas. An der Lafayette High School besetzte sie Hauptrollen in zahlreichen Musical-Produktionen und Chorinszenierungen. 2009 wurde sie mit dem ‚Outstanding Senior Musician Award‘ als beste Musikerin des Jahrgangs geehrt und gewann eine Solisten Auszeichnung bei der ‚Southern Invitational Choral Conference‘; einem landesweiten Wettbewerb der University of Southern Mississippi.

Ihr Musikstil kann als ein Mix aus Soul, Blues und Pop beschrieben werden, der unteranderem von Aretha Franklin, Tina Turner, und Natascha Bedingfield inspiriert wird. Sie ist vor einem Jahr nach Hannover gezogen. Nach ihrem Debut in der Hannoveraner Musikszene bei Faust TV und BalkonBeats hat sie einige Konzerte, gemeinsam mit einer siebenköpfigen Band oder einem akustischen Quartett aus Hannoveraner Musikern, gespielt. Zurzeit arbeitet sie an ihrer ersten EP, die im Sommer 2021 veröffentlicht wird. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr.

Corona-Hinweise

Der Zutritt zum Kirmespark ist nur mit den bekannten 3 G’s möglich ist (geimpft, genesen, getestet). Der jeweilige Nachweis muss mitgeführt und am Eingang vorgelegt werden. Testmöglichkeiten gibt es direkt auf Kanzlers Weide im Testzentrum.

Hinweise des Veranstalters:

Ticketing:

Eintrittspreis: 1€

Eintritt ist nur mit Ticket unter Angaben der Kontaktdaten möglich. Der personalisierte Kartenvorverkauf erfolgt beim express-Ticketservice, Obermarktstraße 26-30, 32423 Minden.

Online können die Tickets auf der Webseite des Ticketshops unter www.express-minden.de gebucht werden.

Ticketverkauf auch direkt am Eingang des Kirmesparks unter Angabe der Kontaktdaten.

Um Wartezeiten zu vermeiden, checken Sie sich vor Ort bitte mit der Luca App ein.

Öffnungszeiten des Kirmesparks:

Donnerstag: 15:00 – max. 22:00 Uhr

Freitag: 15:00 – max. 22:00 Uhr

Samstag: 14:00 – 22:00 Uhr

Sonntag: 14:00 – 20:00 Uhr

