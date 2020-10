MBG spendet Desinfektionsmittel an Paderborner Schulen

Paderborn. Am 28. Oktober haben Bund und Länder einen erneuten Teil-Lockdown beschlossen, von dem unter anderem Schulen unbetroffen bleiben. Daher gilt es aktuell gerade die Kinder, Jugendlichen und Lehrpersonen entsprechend zu schützen, um das Ansteckungsrisiko für die Gesellschaft zu minimieren. Bereits im April spendete die MBG Group 10.000 Liter Desinfektionsmittel an öffentliche und soziale Stellen des Kreises Paderborn. Am Freitagvormittag, 30. Oktober, übergaben Andreas W. Herb, CEO MBG Group, und Lena Schmidt, Kommunikationsleitung der MBG Group, eine Spende von 20.000 Flaschen Händedesinfektion an Michael Dreier, Bürgermeister der Stadt Paderborn, sowie Wolfgang Walter, Schuldezernent der Stadt Paderborn, und Sören Lühr, Betriebsleiter des Gebäudemanagements Paderborn (GMP).

Bürgermeister Michael Dreier bedankte sich im Namen der Stadt Paderborn: „Wir sind Herrn Herb und seinem Unternehmen sehr dankbar, dass wir 20.000 Flaschen Händedesinfektion für unsere Schüler und Schülerinnern sowie für unsere Lehrkräfte erhalten. Die Paderborner Wirtschaft und die Stadt halten auch in dieser Krise zusammen. Das Desinfektionsmittel ist ein weiterer wichtiger Schritt, damit unsere Bürgerinnen und Bürger gesund bleiben.“

„Nachdem wir im März Teile unserer Produktion auf Desinfektionsmittel umgestellt haben, war es uns wichtig die Mittel auch an den richtigen Stellen zu spenden. Nun ist es zu einer zweiten hohen Infektionswelle in Deutschland gekommen und wir müssen gemeinsam Lösungen schaffen, um die Zahlen schnellstmöglich wieder auf ein niedriges Level zu bringen“, erklärt Andreas W. Herb, CEO MBG Group. Durch die jahrelange Erfahrung bei der Herstellung von Spirituosen konnte die MBG Group Anfang des Jahres ihr Netzwerk nutzen und das dringend benötigte Schutzmittel zu produzieren. Heute hat das Unternehmen sowohl Hände- als auch Flächendesinfektionslösungen für die Gastronomie, den Handel und den Endkonsumenten in ihr Portfolio integriert und ist entsprechend zertifiziert.