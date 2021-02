IHK setzt mit Veranstaltungsreihe beim Thema Nachhaltigkeit Akzente

Ostwestfalen-Lippe. Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) hat ein umfangreiches und vielseitiges Online-Veranstaltungsangebot für das erste Halbjahr in den Bereichen Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit entwickelt. „Damit reagieren wir auf das zunehmende Interesse an diesen Themen und setzen entsprechende Akzente für Unternehmen zur Erreichung von Klimaneutralität“, erläutert Ulrich Tepper, stellvertretender Geschäftsführer und Referatsleiter Umwelt, das IHK-Angebot.

Die Reihe beginnt am 25. Februar mit der Infoveranstaltung „Der digitale Produktpass – Fluch oder Segen?“. Aufbauend hierauf wird ein Vertiefungsworkshop (27. April) angeboten. Am 26. Februar wird die Reihe mit der Veranstaltung „Photovoltaiknutzung für Industrie und Gewerbe“ fortgesetzt.

Des Weiteren stehen die Themen Klimaneutralität und CO2-Einsparungen im Mittelpunkt des „Tag der nachhaltigen Unternehmen“, den die IHK gemeinsam mit der Volksbank Bielefeld/Gütersloh und der Klimawoche Bielefeld am 16. März veranstaltet. Das politische Megathema „Der europäische Green Deal – Auswirkungen auf die Unternehmen“ greift die IHK am 11. Mai auf. Hier geht es unter anderem um die Auswirkungen der geplanten drastischen Verschärfungen der europäischen Klimaschutzziele. Wie Unternehmen mit ihren CO2-Emissionen umgehen und sie bilanzieren, wird in der „Praxisschulung ecocockpit“ am 27. Mai vermittelt.

„Wir werden unsere Aktivitäten auch im zweiten Halbjahr fortsetzen. In Planung sind bereits weitere Veranstaltungen zu den unternehmerischen Berichtspflichten des geplanten Lieferkettengesetzes, Updates zu rechtlichen Änderungen in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft und Informationen über die nachhaltige Gestaltung von Verpackungen“, umreißt Tepper das IHK-Engagement.

Alle Angebote sind auf der IHK-Homepage unter www.ostwestfalen.ihk.degebündelt. Dort können sich Interessierte auch anmelden.