Gute Nachrichten für die Bücherfans im Kreis Paderborn:

Ein Eintritt in den Bus wird leider derzeit nicht möglich sein. Rückgabe und Ausleihe werden an der Tür passieren. Deshalb werden alle Leserinnen und Leser gebeten, einige Tage vor dem Besuch des Bücherbusses in ihrem Ort telefonisch oder per E-Mail Vorbestellungen anzumelden, die dann vom Bus mitgebracht werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Ausgeliehenes entgegennehmen und herausgeben.