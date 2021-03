Gütersloher Integrationsrat startet Sprechstunden-Angebot

Die erste Sprechstunde findet am Donnerstag, 15. April, von 17 bis 18 Uhr telefonisch unter 05241/822328 oder per E-Mail an integrationsrat@guetersloh.de statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Gütersloh. Um noch intensiver in direkten Kontakt mit Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zu kommen, geht der Integrationsrat der Stadt Gütersloh mit einem persönlichen Gesprächs- und Beratungsangebot einen neuen Weg. Künftig wird die Vorsitzende des Integrationsrates, Mayuri Schindler, im Wechsel mit weiteren Integrationsratsmitgliedern allen Interessierten mit und ohne Migrationshintergrund für Fragen rund um die Themen Migration und Integration zur Verfügung stehen. Bei dem Angebot besteht die Möglichkeit, Antworten auf sehr persönliche Fragestellungen zu erhalten, aber auch Allgemeineres zum Thema Integration in Gütersloh zu stellen. Auch Anregungen zur Stärkung der Gremien- und Integrationsarbeit sind herzlich willkommen.

Weitere Termine sind immer am ersten Donnerstag im Monat geplant. Die nächste Sprechstunde findet am Donnerstag, 6. Mai, statt. Sobald es die Situation zulässt, sollen auch persönliche Gespräche im Büro des Integrationsbeauftragten der Stadt Gütersloh an der Kirchstraße 10 möglich sein.Der Integrationsrat ist das kommunalpolitische Organ der Zuwanderer und Zugewanderten in Gütersloh. Seine Aufgabe ist es unter anderem, die besonderen Belange und Interessen der Migrantinnen und Migranten in den kommunalpolitischen Willensbildungsprozess einzubringen. Er setzt sich aus 15 Mitgliedern unterschiedlicher Kulturen und Nationalitäten zusammen. Zehn Frauen und Männer wurden im September 2020 von den in Gütersloh lebenden Menschen mit Migrationshintergrund direkt gewählt. Fünf weitere Mitglieder wurden von den Fraktionen des Rates der Stadt Gütersloh entsandt.