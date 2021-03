Gesund in GT: Druck ablassen

Vorbeugung und Behandlung des Bluthochdrucks

Gütersloh. Etwa jeder dritte Erwachsene in Deutschland hat einen zu hohen Blutdruck. Viele bemerken dies nicht. Eine Gefahr für die Gesundheit. Mangelnde Bewegung, unausgewogene Ernährung und Stress sind die größten Risikofaktoren und Ursachen für Bluthochdruck.

In der Vortragsreihe „Gesund in GT“ informiert Jörg Winter, leitender Oberarzt des Klinikums Gütersloh, am 15. Märzum 18.30 Uhr im Internet-Live-Stream über die Vorbeugung und Behandlung des Bluthochdrucks.

Bleibt ein hoher Blutdruckunbehandelt, kann erzu schweren Folgeschäden wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenschäden führen. Dabei können Kopfschmerzen, Atemnot und Herzschmerzen ersteAnzeichen sein. Jörg Winter verfügt als Oberarzt der Kardiologie und zertifizierter Hypertensiologe der deutschen Hochdruck-Liga über große Erfahrung in der Behandlung von Blutdruckpatienten. Der Vortrag gibt einen Überblick darüber,was Patienten gegen einen zu hohen Blutdruck tun können, welche Folgen er hat und worauf im Alltag geachtet werden sollte.

Im Anschluss nimmt sich der Medizinerausreichend Zeit, um mögliche Fragen zu beantworten.Die Fragen werden per Chat gesammelt und am Ende des Vortrages von Jörg Winter beantwortet. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.IOS-Nutzer müssen die kostenfreie Avaya-App herunterladen.