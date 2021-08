Freya Vieht gewinnt Ideenwettbewerb der Stadt Höxter

Neuer Schriftband für den geplanten Wandelgang im Klostergarten Brenkhausen

Höxter. Im kommenden Jahr feiert die Ortschaft Brenkhausen ihr 1.200 jähriges Bestehen. Pünktlich zum Jubiläum soll auch der Garten des Klosters nachhaltig und artgerecht für die Zukunft umgestaltet werden. Für die Gestaltung eines Schriftbandes im geplanten Wandelgang hatte die Stadt Höxter zu einem Ideenwettbewerb aufgerufen. Nun steht die Gewinnerin fest.

Freya Vieht hat mit Ihrem Beitrag die Jury überzeugt. Ihr Schriftband, den sie stellvertretend für die Gläubigen der katholischen Kirchengemeinde Brenkhausen eingereicht hat, wird also künftig den Wandelgang entlang der östlichen Klostermauer zieren.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde dankte Bürgermeister Daniel Hartmann allen Teilnehmern für die eingebrachte Kreativität und das Engagement im Rahmen des Wettbewerbes. „Die Entscheidung, welcher Textvorschlag den geplanten Wandelgang in Zukunft inhaltlich vervollständigt, ist der eingesetzten Jury nicht leichtgefallen“, so Daniel Hartmann. Der Beitrag von Frau Vieth war es letztendlich der alle geforderten Merkmale mit Bezug zum Kloster, der Ökumene beider Konfessionen und der Bedeutung des Gartens in diesem Kontext erfüllt und inhaltlich überzeugte.

Mit Fördermitteln aus dem europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) erfolgt die Gartenumgestaltung. Neben dem Wandelgang sind weiterhin ein Nutzgarten oder eine Streuobstwiese mit Insektenhotel geplant. Vor dem Hintergrund einer aktiven Bürgerbeteiligung hatte die Stadt Höxter und die Technische Hochschule OWL zu dem Ideenwettbewerb aufgerufen.

Jetzt geht es an die Projektumsetzung. Hiermit wollen die Vertreter der Technischen Hochschule OWL noch in diesem Jahr beginnen.