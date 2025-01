Finissage „25 Jahre – 25 Werke I“

Atelier Aatifi: Erste Jubiläumsausstellung endet

Bielefeld. Die Jubiläumsausstellung „25 Jahre – 25 Werke I“ des Künstlers Aatifi in seinem Schauraum haben bislang viele Kunstinteressierte aus der Region wie aus Köln, Frankfurt oder Berlin besucht. Die Schau mit Werken, die zwischen 1999 und 2024 im Atelier Aatifi in Bielefeld entstanden sind, geht bis Sonntag, 26. Januar 2025 und endet mit einer Finissage.

Seit 1999 forscht Aatifi in seinem Atelier im Hinterhaus der Ravensberger Straße 47 im Zentrum Bielefelds an seiner abstrakt-skripturalen Bildsprache, die er an der Kunstakademie in Kabul und der Hochschule für Bildende Künste Dresden aufgenommen hatte. Die universell verständlichen, abstrakt-skripturalen Formen und Linien bilden sein Hauptwerk in Malerei und (Druck-)Grafik. Von seiner ausgeprägten zeichnerischen Handschrift zeugen figurativ-gegenständliche Arbeiten beispielsweise aus den ersten 2000er Jahren. Groß- und mittelformatige Malerei auf Leinwand, Tuschezeichnung, Radierung, Bleistift- und Kohlezeichnung, Abstraktes und Figuratives bilden in „25 Jahre – 25 Werke I“ einen ersten Überblick über sein künstlerisches Schaffen in der Stadt. Filmische Ausschnitte aus 25 Jahren ergänzen die Ausstellung.

Geöffnet ist die Schau noch bis Ende Januar 2025 samstags und sonntags von 12 – 18 Uhr sowie nach Vereinbarung (unter der Mobiltelefonnummer 0171_4145081). Die Finissage im Schauraum Atelier Aatifi an der Ravensberger Straße 47 in 33602 Bielefeld beginnt am Sonntag, 26. Januar 2025 um 17 Uhr. www.aatifi.de

© by Martina Bauer I August-Bebel-Straße 215 I 33602 Bielefeld

25 Jahre – 25 Werke I

Malerei und (Druck-)Grafik

Finissage:

Sonntag, 26. Januar 2025, 17 Uhr

Schauraum Atelier Aatifi

Ravensberger Straße 47 (Hinterhof)

33602 Bielefeld