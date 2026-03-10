FHM im fünften Jahr beste Wirtschaftshochschule

Bielefeld. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ist erneut als beste Wirtschaftshochschule Deutschlands ausgezeichnet worden. Damit liegt die private Hochschule fünf Jahre in Folge auf den Spitzenplätzen.

Im Rahmen der Studie „Lebenslanges Lernen“ von Deutschland Test wurde bereits zum elften Mal untersucht, welche Bildungs- und Weiterbildungsanbieter bei den Studierenden auf besonders hohe Zufriedenheit stoßen. Grundlage der Untersuchung waren über 37.000 Kundenstimmen. Bewertet wurden 292 Anbieter aus 18 Bildungskategorien. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) wurde dabei als Branchensieger bewertet und erhält das Prädikat „Bester Anbieter der Branche Business Schools / Wirtschaftshochschulen.“

„Das freut uns besonders, da wir als Hochschule für den Mittelstand natürlich großen Wert auf das Thema Wirtschaftskompetenz legen“, so Prof. Dr. Anne Dreier, Rektorin der FHM. „Die Studie zeigt, dass Soft Skills, Digitale Kompetenzen und Künstliche Intelligenz aktuell wichtig sind. Genau diese Themen sind fest im Selbstverständnis der FHM verankert und konsequent in allen Studiengängen umgesetzt.“

Laut der Studie sind neben den klassischen Präsenzformaten Online-, hybride und flexible Lernmodelle, die sich mit beruflichen Realitäten vereinbaren lassen, gefragt wie nie. Das zeigt sich auch bei an der FHM: Inzwischen sind mehr als die Hälfte aller Studierenden der Hochschule in der FHM Online University eingeschrieben.

Die Studie ist in der aktuellen Focus Ausgabe 05/26 erschienen. Alle Ergebnisse sind auch online abrufbar unter: https://deutschlandtest.de/rankings/deutschlands-beste-weiterbildungsangebote