Die nächsten Jahre werden großartig

GOP feiert Geburtstags-Gala

Bad Oeynhausen. 200 Gäste feierten den 20-jährigen Geburtstag des GOP im Kaiserpalais Bad Oeynhausen. Am 16. September 2000 hob sich dort der Vorhang zum ersten Mal für die Premieren-Show. 140 Shows später blickt das GOP in Bad Oeynhausen auf erfolgreiche 20 Jahre zurück. 2,5 Millionen Gäste und mehr als 1500 Künstler aus allen Ländern der Welt besuchten das Varieté in der Kurstadt in den vergangenen Jahren.

„Das GOP in Bad Oeynhausen war und ist immer das erfolgreichste Theater der sieben GOP Häuser. Es macht uns stolz, dass unser Publikum uns über so lange Jahre treu geblieben ist und den oftmals weiten Weg zu uns aufnimmt. Unsere Gäste sind eine tragende Säule des GOP Erfolgsrezeptes“, bedankt sich Olaf Stegmann, Geschäftsführer der GOP Entertainment Group. Aber nicht nur das Publikum, auch die 180 Mitarbeiter, wovon einige bereits ebenfalls 20 Jahre Mitglied der GOP Familie sind, die vielen Kooperationspartner und nicht zuletzt die Künstler erhielten dankende Worte vom Geschäftsführer.

Unter den Ehrengästen befand sich auch Martina Theel, langjährige Direktorin im GOP Bad Oeynhausen: „Damals wie heute ist es ein unbeschreibliches Gefühl, dieses Haus mit Leben gefüllt zu sehen. Die Menschen, die ich in meiner Zeit hier kennenlernen durfte und die vielen tollen Erlebnisse werden mir für immer im Herzen bleiben“.

Nachdem das Küchenteam die Gäste mit einem köstlichen 3-Gänge-Menü verwöhnt hatte, hob sich dann der Vorhang zur Jubiläums-Show „Clowns Factory“ und die Künstler präsentierten ein echtes Show-Feuerwerk der Extraklasse.

Am Ende zog Direktor Christoph Meyer ein positives Fazit: „Es hat alles wunderbar geklappt und wir sind mehr als froh, dass wir diesen Geburtstag trotz der aktuellen Situation und natürlich unter besonderen Bedingungen angemessen feiern konnten. Jetzt freuen wir uns auf die nächsten Jahre hier in Bad Oeynhausen“.