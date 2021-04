Carsharing-Projekt erhält Unterstützung vom NRW-Ministerium für Verkehr

Das eigene Auto ist statistisch gesehen eher ein „Stehzeug“ als ein Fahrzeug. „Man muss bedenken, dass Autos im bundesweiten Durchschnitt 23 Stunden am Tag nicht bewegt werden“, erläutert Stickeln. „Car-Sharing kann dabei helfen, das Mobilitätsverhalten zu verändern.“ Dies sei auch der Grund, warum der Kreis gemeinsam mit den zehn Städten aktiv an das Thema herangehe. „Wenn wir Klimaschutz ernst nehmen wollen, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir solche Modelle auch bei uns auf dem Land umsetzen können“, sagt Stickeln.

Helfen soll dabei der kommunale Wettbewerb des „Zukunftsnetz Mobilität NRW“, der Gemeinschaftsautos in den ländlichen Raum bringen will. „Stationäres Car-Sharing spart Platz, Geld und CO2. Doch die Vorteile von Gemeinschaftsautos nutzen bislang hauptsächlich Menschen in den großen Städten“, sagt Dr. Norbert Reinkober, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg, bei dem die Geschäftsstelle des „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ angesiedelt ist. „Das möchten wir ändern, auch wenn gerade in ländlichen Gebieten die Strecken lang und andere Verkehrsmittel mitunter rar sind.“