Bürgerbeteiligung zur Dorferneuerung in Rehme, Volmerdingsen und Werste startet

Planungswerkstätten als Videokonferenzen am 17., 18. und 19. Februar 2021

Bad Oeynhausen. Die Stadt Bad Oeynhausen möchte im Zuge der Dorferneuerung die Ortsteile Rehme, Volmerdingsen und Werste in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern zukunftsfähig gestalten. Im Rahmen der mit Fördermitteln des Bundes und des Landes bezuschussten Dorfmoderationen sollen die Weichen für die mehrjährigen Dorferneuerungsprozesse gestellt werden. Dazu startet am heutigen Montag (1. Februar 2021) ein öffentliches Beteiligungsverfahren, in dem die Bürgerinnen und Bürger der betroffenen Ortschaften aufgerufen werden, eigene Ideen zur Verbesserung ihres direkten Lebensumfelds einzubringen. Ziele der Dorferneuerung sind die Sicherung und Weiterentwicklung der Ortsteile, die Verbesserung des Ortsbildes und die Stärkung des Gemeinschaftslebens.

Im Rahmen der Dorfmoderation möchten die Stadt Bad Oeynhausen und das Büro ARGE Dorfentwicklung gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Stärken und Schwächen der Ortsteile identifizieren und Entwicklungsziele erarbeiten. Am Ende der Dorfmoderation sollen für Rehme, Volmerdingsen und Werste förderfähige Maßnahmen entwickelt sein, die – nach politischen Beschlüssen – in den künftigen Jahren im Rahmen der Dorferneuerung beantragt werden können. Die Dorfmoderationsprozesse in den drei Ortsteilen starten am 1. Februar und finden coronabedingt in digitaler Form statt. Interessierte haben die Möglichkeit bis zum 28. Februar online ihre Ideen zur Bewahrung der Ortsbilder, Stärkung der Dorfzentren und Verbesserung der örtlichen Infrastruktur unter www.badoeynhausen.de schriftlich mitzuteilen. Auf der Startseite wird es dazu eine Kachel zum Thema „Dorferneuerung“ geben.

Parallel nimmt das Büro ARGE Dorfentwicklung GbR Anregungen gerne auch telefonisch oder per E-Mail entgegen. Ansprechpartnerin ist Frau Crohn (Tel.: 05231 4536571, E-Mail). Ferner wird es auch die Möglichkeit geben, über in den Lebensmittelmärkten, Apotheken und Banken der Ortsteile ausliegende Faltblätter Anmerkungen einzutragen und diese an den Verteilerpunkten direkt abzugeben. Im weiteren Verlauf des Beteiligungsverfahrens finden Mitte Februar und Mitte März je zwei Planungswerkstätten zu jedem Ortsteil in Form von Live-Videokonferenzen statt. Die ersten Planungswerkstätten werden jeweils am 17. bis 19. Februar in der Zeit von 18 bis 20 Uhr in der folgenden Reihenfolge stattfinden: Volmerdingsen, Rehme und Werste. Die weiteren Termine werden kurzfristig in der Presse bekannt gegeben.

Für Fragen rund um das Beteiligungsverfahren steht auch Herr Krug von der Stadt Bad Oeynhausen zur Verfügung (05731 14-2111, E-Mail). Die Stadt Bad Oeynhausen und die ARGE Dorfentwicklung freuen sich auf eine rege Beteiligung und einen interessanten Austausch.