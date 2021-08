Besuch der Marktschwärmer Gütersloh

Gütersloh. Marktschwärmerei: ein Konzept aus Frankreich, das sich inzwischen europaweit bewährt. Ein Einkaufsportal für regionale Lebensmittel, aber zugleich auch ein lokaler Markt, bei dem die Erzeuger persönlich anwesend sind. Das Ziel ist ein direkter Zugang zu regionalen Lebensmitteln für alle und eine faire Bezahlung der dafür arbeitenden Menschen. Zusätzlich spart der direkte Einkauf eine Menge Verpackungsmüll. Um mehr Menschen für das Einkaufen bei den Produzenten um die Ecke zu begeistern, gründete Daphne Seehaus die „Marktschwärmer Gütersloh“.

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Gütersloh lädt in Kooperation mit der Volkshochschule Gütersloh zum Kennenlernen der Gütersloher Marktschwärmer ein. Im Rahmen des Erntedankfests können Interessierte am Samstag, 4. September, von 14.30 bis 16.30 Uhr die Gütersloher Marktschwärmer im Gärtnerhof Vier Jahreszeiten (Immelstrasse 158, 33335 Gütersloh) kennenlernen. Daphne Seehaus freut sich über einen offenen Austausch, auch über ihre vielen weiteren Aktivitätenfelder rund um das Thema Nachhaltigkeit und ihre weitere große Leidenschaft: die Bienen. Seit fünf Jahren betreut sie mehrere Bienenvölker in einer Bio-Imkerei.

Anmeldungen sind mit der Kurs-Nummer „D12210“ unter www.vhs-gt.de oder telefonisch unter 05241/822925 möglich.