19.09.2020 – Kiez-Komedy-Klub

Endlich wieder Kaff und Kosmos im Bürgerkiez

Gütersloh. Comedy- und Varieté-Fans dürfen sich freuen: Der Kiez-Komedy-Klub in der Weberei startet am Samstag, den 19. September um 19:30 Uhr endlich in eine neue Runde, wie gewohnt präsentiert von Martin Quilitz und mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Gütersloh-Rietberg. Das Weberei-Format „Kaff und Kosmos“ hat sich inzwischen als eigene Show etabliert und ist heute fester Bestandteil in der Comedy-Szene Ostwestfalens.

Martin Quilitz, einer der Chefmoderatoren der GOP-Häuser in Deutschland, präsentiert auch dieses Mal wieder einen tollen Mix aus Varieté und Comedy. Wie immer kommen die Künstlerinnen und Künstler der Show aus den unterschiedlichsten Bereichen und die Gäste der Weberei erwartet an diesem Abend ein facettenreiches Programm. Mit dabei sind bei dieser Ausgabe unter anderem Klavierkomiker Armin Fischer, Beobachtungstalent Mia Pittroff und der aus TV und Radio bekannte Ausbilder Schmidt.

Der Einlass startet um 19:00 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.weberei.de. Die Show findet unter Einhaltung aller erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen statt.