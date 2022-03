Vom Verlieren und Finden

Die Geschichtenerzähler des Märchenmuseums touren zum Weltgeschichtentag mit Harfenmusik durch die Region – am 20. März treten sie in der Rehmer Kirche auf

Bad Oeynhausen. Weltweit wird am 20. März die Kunst des mündlichen Erzählens gefeiert – dem „World Storytelling Day“ (Weltgeschichtentag). Die Geschichtenerzähler des Oeynhausener Märchenmuseums begeben sich dafür auf eine kleine Tour durch die Region rund um dieses Datum, zusammen mit der Harfenspielerin Lydie Römisch und den Kalletaler Wortakrobaten. Am Sonntag, 20. März um 17 Uhr sind sie im stimmungsvollen Ambiente des Rehmer Kirchenschiffs zu sehen (Einlass 16:30 Uhr, Eintritt frei, Hutspende erbeten). Ihre Geschichten handeln davon, wie Verlust und Wiederfinden unser Leben ändern können. So erzählen sie von einem Mann, der plötzlich ohne Arbeit dasteht, einer Schwester, die ihre Brüder verloren hat oder einem Landstreicher, der nichts mehr außer einem Stein besitzt. Weitere Stationen sind am 13. März Talle im Lipperland und am 27. März Augustdorf.