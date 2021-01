Verkehrsplaner bieten telefonische Sprechstunden zu den Planungsvarianten an

Nahverkehrskonzept in Senne und Sennestadt

Bielefeld. Aus 550 Ideen der Bürgerinnen und Bürger hat moBiel gemeinsam mit dem Amt für Verkehr und dem Gutachterbüro Rambøll vier Planungsvarianten für ein Nahverkehrskonzept in Senne und Sennestadt entwickelt. Absofort besteht die Möglichkeit, zu den Planungsvarianten Fragen zu stellen und Hinweise zu geben. Die Verkehrsplaner bieten dafür telefonische Sprechstunden unter (0521) 51-12 22 an. Diese findendienstags (19. und 26. Januar, 2. Februar) von 10bis 12 Uhr und donnerstags (21. und 28. Januar, 4. Februar) von 16 bis 18 Uhr statt. Fragen zum Nahverkehrskonzept werden dann aus erster Hand beantwortet. Diese können auch jederzeit über das Kontaktformular auf www.moBiel.de/Mobilitätslinie gestellt werden.

Planungsvariantenim Videoformat und per Post

Die Planungsvarianten werden auch in Videos, die unter www.moBiel.de/Mobilitätslinie zu finden sind, ausführlich erläutert. Interessierte ohne Internetzugang können sich die Videos ab dem 25. Januar im Schaufenster des Büros der Freien Scholle am Sennestadthaus und im moBiel-Service-Center im Jahnplatz anschauen. Alle Haushalte in Senne und Sennestadt haben außerdem eine Info per Postwurfsendung erhalten. Diese kann unter dialog@moBiel.deangefordert werden.

Wie geht es weiter?

Als Nächsteswerden die Varianteneiner detaillierten verkehrlichen,baulichen und wirtschaftlichen Detailbetrachtung durch das Gutachterbüro Rambøll unterzogen. Dieser letzte Planungsschritt hat das Ziel, eine Vorzugsvariante für das Nahverkehrskonzept der Mobilitätslinie zu erarbeiten, die nach jetzigem Stand Mitte 2021 öffentlich vorgestellt wird.