Türen auf im Stadttheater: Digitale Führung hinter die Kulissen

Minden. Das Mindener Stadttheater öffnet seine Türen und zwar virtuell. Das Junge Theater hat verschiedene Clips zusammengestellt mit denen man hinter die Kulissen schauen kann. Zu sehen gibt es Bilder, Skizzen, Videos und einiges mehr. Wer Lust auf eine digitale Entdeckungstour hat, meldet sich bei Viola Schneider. Sie nimmt Buchungsanfragen per E-Mail an v.schneider@minden.de oder per Telefon 0571 8283915 an.

Eine Führung dauert rund 135 Minuten und kann durch verschiedene Module individuell angepasst werden. Sie ist für Schulklassen sowie für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren konzipiert. Erste Eindrücke gibt es in einem Trailer zu sehen – er ist über die Homepage des Stadttheaters unter stadttheater-minden.de und auf dem YouTube-Kanal der Stadt Minden zu sehen.

Wer genug hat vom Serien schauen und mal wieder was cooles machen will, der ist beim digitalen Theater-Workshop genau richtig. Es wird gemeinsam Theater gespielt, sich ausprobiert und Spaß gemacht. Es gibt insgesamt fünf Workshops, die unter dem Titel „Aufgetaut!“ laufen:

Für 10 – 12 Jährige: Mittwoch, 3. März, 17 Uhr bis 18 Uhr

Für 12 – 16 Jährige: Donnerstag, 4. März, 17 Uhr bis 18.30 Uhr

Für 16 – 25 Jährige: Freitag, 5. März, 16.30 bis 18 Uhr

Für über 25-Jährige: Freitag, 5. März, 19 Uhr bis 20.30 Uhr

Für Pädagog*innen: Montag, 8. März, 19 Uhr bis 20.30 Uhr

Die Anmeldungen und weitere Infos gibt es per E-Mail an v.schneider@minden.de.