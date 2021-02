Müllabfuhr fährt ab Montag wieder planmäßig

Rheda-Wiedenbrück . Ab Montag soll die Müllabfuhr wieder planmäßig fahren. Dafür ist es notwendig, dass in den zu befahrenden Straßen eine min. 3 Meter freie Fahrbahnfläche vorhanden ist. Sollte das bedingt durch Schneemassen und parkende Autos nicht möglich sein, können die Fahrzeuge des Entsorgungsunternehmens nicht in die Straßen hineinfahren. In diesem Fall müssen die Tonnen zur nächsten Straßeneinmündung gebracht werden.

Die Mülltonnen sollten an einem freigeräumten Ort deponiert werden, der für die Müllsammelfahrzeuge und die Mitarbeitenden des Entsorgungsunternehmens zugänglich ist. Es wird den Mitarbeitenden der Abfallentsorgung nicht möglich sein, die vollen Tonnen über Schneehaufen oder sonstige Hindernisse zu heben.

Logistisch ist es nicht möglich, die in dieser Woche wetterbedingt ausgefallene Abfuhr der Kompostbehälter nachzuholen. In der kommenden Woche wird daher nur die planmäßig vorgesehene Abfuhr erfolgen und keine Ersatzabfuhr.