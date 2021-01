Online-Literaturkurs der VHS startet Mitte Februar

Detmold. Ob Gastarbeiter und deren Nachkommen, Aussiedler, Spätaussiedler, politisch verfolgte Menschen oder jene, die aus humanitären Gründen oder aus aktuellen Kriegsgebieten nach Deutschland einwandern. Sie alle haben nicht nur die Gesellschaft Deutschlands in den letzten Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt, sondern auch mitgestaltet. Dies hat durchaus seine literarischen Spuren hinterlassen. Der neue Online-Literaturkurs (D2357), der am 16. Februar um 19:00 Uhr an der VHS Detmold-Lemgo startet, möchte daher die Literatur von Migranten und Migrantinnen in Deutschland zum Thema nehmen. Los geht es mit „Wir Strebermigranten“ von Emilia Schmechowski.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter Tel. 05231/977-232 oder im Internet unter vhs-detmold-lemgo.de.