ISEK: Stadtteilbüro Rheda eröffnet

Rheda-Wiedenbrück. Mit den Bewohnern und Geschäftsleuten aus Rheda ins Gespräch kommen, sich ihre Wünsche, Sorgen, Nöte und Ideen anhören und einfach vor Ort sein – das möchten die beiden Quartiersmanagerinnen Maria Papoutsoglou und Anna Schwengers sowie der Quartiersarchitekt Frank Stopfel. Am Freitagnachmittag wurde in dem ehemaligen Ladenlokal von Margret Reker am Großen Wall 5 das neue Stadtteilbüro Rheda eröffnet.

Zu den Aufgaben des Stadtteilbüros gehört, die Stadt Rheda-Wiedenbrück bei der Umsetzung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) zu unterstützen. Das Team des Stadtteilbüros begreift sich als Anlaufstelle für Bürger und alle Akteure in der Stadt und leistet Öffentlichkeitsarbeit zur Innenstadtentwicklung. „Sie leben in einer tollen Stadt mit ganz viel Naherholung und Potenzial“, betonte Maria Papoutsoglou in ihrer Begrüßungsansprache. Es sei ihr und ihren Kollegen ein großes Anliegen, gemeinsam mit den Bewohnern und Geschäftsleuten Rheda zu stärken und weiter zu entwickeln.

Bürgermeister Theo Mettenborg begrüßte die drei Fachkräfte, die nun an zwei Tagen in der Woche mit einer offenen Sprechstunde für die Bewohner und alle Akteure in der Innenstadt da sind. Montags von 13 bis 16 Uhr und mittwochs von 10 bis 13 Uhr sind die Berater vor Ort. Sie teilen sich die Räumlichkeiten (ehemals „Flora Nova“) mit der Initiative Rheda.

Das Team des Stadtteilbüros möchte Gewerbetreibende und Immobilieneigentümer dabei unterstützen, Haus und Hof gegebenenfalls aufzuwerten. Von der Bank vor der Tür bis zur Begrünung einer Dachfläche, gibt es dazu viele Ideen und Anregungen.

Dabei informiert das Team des Stadtteilbüros auch gleich über die passenden Fördertöpfe. Ein Verfügungsfonds sowie das Fassaden- und Innenhofprogramm stehen bereit, um Verbesserungen für die Allgemeinheit mit 50 Prozent zu fördern. „Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten“, empfiehlt Anna Schwengers das persönliche Gespräch.

Auch zu den Themen Onlinehandel, Sanierungsmöglichkeiten, Vermietungsprobleme oder zur Frage der attraktiven Präsentation des Einzelhandels berät das Team. Dabei arbeitet es eng mit der Wirtschaftsförderung der Stadt zusammen, um den Geschäftsstandort Innenstadt zu stärken. Die drei Quartiersmanager sehen sich als Vermittler zwischen Bürger, Gewerbetreibenden und Verwaltung.

Weitere Infos unter www.stadtteilbuero-rheda.de , Tel. 05242 / 4068394.