Hinter jeder Zahl steckt eine Geschichte

Niehaus Bestattungen unterstützt #lichtfenster-Aktion des Bundespräsidenten

Bielefeld. Ein symbolisches Licht im Fenster, als Zeichen der Erinnerung an die vielen Verstorbenen in der Corona-Pandemie: An gleich drei Orten in Bielefeld beteiligen sich die Bestattungshäuser von Niehaus Bestattungen, Bestattungshaus Deppe und Bestattungshaus Im Stift an der Aktion #lichtfenster, mit der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Solidarität und das Mitgefühl mit den Angehörigen in den Mittelpunkt rückt.

„Jeden Tag lesen wir die Corona-Statistiken. Dabei vergessen wir schnell, dass hinter den Zahlen Menschen mit ihren persönlichen Geschichten stehen. Auch für viele Bielefelderinnen und Bielefelder ist dies eine schrecklich dunkle Zeit“, so Andreas Niehaus, Inhaber von Niehaus Bestattungen. „Die Fenster unserer Bestattungshäuser zu nutzen, um unsere Anteilnahme auszudrücken, ist uns ein Herzensanliegen.“ Deshalb brennen im Bestattungshaus Deppe an der Oelmühlenstraße, im Bestattungshaus im Stift in Schildesche sowie im Bestattungshaus Niehaus in Brake seit einigen Tagen große weiße Kerzen in den Schaufenstern.

Kultur des Abschiednehmens aufrechterhalten

Die aktuellen Einschränkungen erschweren das Trauern und die Anteilnahme. Der persönliche Abschied ist oft nicht möglich, ebenso wenig wie eine große Trauerfeier oder die mitfühlende Umarmung. „Auch mir als Bestatter fehlt der feste und ehrliche Händedruck, um mein Beileid auszudrücken“, so Andreas Niehaus. Besonders bewegt ihn, dass viele Menschen ihre Liebsten vor deren Tod wochenlang nicht besuchen durften. Dass manche verzweifelt fragen, ob das wirklich ihr Angehöriger sei, der da in dem Sarg liege – weil der Sarg nicht mehr geöffnet werden darf. Die Kultur des Abschiednehmens trotzdem so gut wie möglich aufrechtzuerhalten, hat für Niehaus eine besondere Bedeutung.

Das kleine Licht im Fenster kann dabei große Wirkung entfalten. „Wir zeigen damit, wie wichtig es uns ist, der Toten zu gedenken. Wie wichtig jeder Verstorbene ist. Jeder einzelne. Deshalb bin ich so angetan von der Aktion des Bundespräsidenten: Er trifft den Ton, den die Hinterbliebenen brauchen.“