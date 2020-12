Gesunde Raumluft in Schulen und Büroräumen

Bielefeld. In der aktuellen Zeit ist regelmäßiges Lüften für ein gesundes Raumklima wichtiger denn je. Besonders in Schulen, Kindergärten und Büros halten sich viele Personen über lange Zeiträume in geschlossenen Räumen auf. Eine ausreichende Lüftung für den Abtransport von Aerosolen und die Reduzierung der CO 2 -Konzentration sind für ein sicheres und gesundes Klima somit essenziell. Um eine konstant hohe Luftqualität in geschlossenen Räumen zu ermöglichen, kombiniert Schüco zwei Systemlösungen zu einem hybriden Lüftungskonzept, das mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung und natürliche Lüftung vereint.