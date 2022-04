Freizeitanlage Höxter-Godelheim: Sicherheitsregeln am 1. Mai beachten

Höxter. Die Freizeitanlage Höxer-Godelheim ist ein beliebtes Ziel von Wanderungen am 1. Mai. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen waren Partys und Feiern am Tag der Arbeit in den letzten zwei Jahre generell untersagt. In diesem Jahr geht die Stadt wieder von einer größeren Nutzung der Anlage am 1. Mai aus. Auf das bestehende Sicherheitskonzept wird daher hingewiesen.

„Die Pandemie ist zwar auch zum diesjährigen Tag der Arbeit noch nicht vorbei. Gleichwohl freue ich mich, dass die aktuellen Regelungen ein Feiern wie vor Ausbruch des Corona-Virus zulassen“, führt Bürgermeister Daniel Hartmann aus. „Gerade unsere Freizeitanlage hat sich am 1. Mai bei vielen Maiwanderern dabei zu einem beliebten Party-Treffpunkt etabliert“, so Hartmann weiter. Neben ausgelassenem und friedlichem Feiern kam es aber besonders bei jungen Wanderern in den Jahren vor der Pandemie auch immer wieder zu Fehlverhalten, das durch übermäßigen Alkoholkonsum gefördert wurde.

Hierauf hat die Stadt Höxter bereits 2019 reagiert und zusammen mit der Polizei ein Sicherheitskonzept vereinbart. „Dies wurde notwendig, da es seinerzeit Streit zwischen Besuchergruppen, Ausschreitungen und Gewaltdelikte gab“, blickt Hubertus Albers, Leiter der Polizeiwache Höxter zurück. Vorausschauend auf den diesjährigen Feiertag weisen die Stadt Höxter und die Polizei daher erneut auf die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen hin und bittet alle Feierfreudigen um Einhaltung der Regeln.

Gemäß der geltenden Benutzungsordnung für die Freizeitanlage Höxter-Godelheim sind demnach am 1. Mai das Mitführen und der Konsum von hochprozentigem Alkohol in der gesamten Anlage verboten. Hierzu zählen branntweinhaltige Getränke wie Spirituosen inkl. Cocktails aber auch branntweinhaltige Mischgetränke. Bier, Wein und Sekt werden jedoch geduldet.

Um das Verbot durchzusetzen, werden Einlass- und Taschenkontrollen durchgeführt. „Wer dennoch hochprozentigen Alkohol mitführt, muss diesen vor Betreten der Anlage in die dafür bereitgestellten Containern entsorgen. Personen, die deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stehen, werden nicht auf das Gelände gelassen oder erhalten wenn notwendig einen Platzverweis“, erläutert Ordnungsdezernent Stefan Fellmann.

Bis 18.00 Uhr ist die Anlage zu verlassen. Ab 17.00 Uhr wird dies bereits angekündigt werden. Hinweisschilder in der Anlage werden zudem die Regeln für den 1. Mai frühzeitig ankündigen.

„Ausgenommen von den Regelungen bleiben das Restaurant Strandgut und der Wohnmobilstellplatz“, führt Volker Rodermund, Abteilungsleiter Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur aus.

Neben dem städtischen Ordnungsamt und einem privaten Sicherheitsdienst wird auch die Polizei mit Sondereinsatzkräften die geltenden Regeln kontrollieren. Außerdem werden die DLRG und ein Sanitätsdienst vor Ort sein.

„Im Vordergrund steht grundsätzlich der Dialog mit den Besucherinnen und Besuchern“, sagt Erster Polizeihauptkommissar Hubertus Albers. „Allerdings werden wir gegen Uneinsichtige, die die Regeln missachten, konsequent mit Platzverweisen und als letztes Mittel auch mit Ingewahrsamnahmen vorgehen“, setzt Albers grundsätzlich auf einen rücksichtvollen Umgang mit den wiedergewonnenen Freiheiten.

Auch Bürgermeister Daniel Hartmann appelliert daher an die Besucherinnen und Besucher, sich an die bestehenden Regeln zu halten. „Tragen Sie dazu bei, den 1. Mai zu einem schönen Tag für alle Gäste und Besucher der Freizeitanlage werden zu lassen“.