Der Johanniter – Hausnotruf – coronasicher installiert

Mit kontaktloser Installation auch während der Pandemie für Sicherheit im eigenen Zuhause sorgen

Blomberg. Selbständig in den eigenen vier Wänden leben und sich dabei sicher fühlen – darauf müssen Menschen auch in Zeiten der Pandemie nicht verzichten. Seit dem ersten coronabedingten Lockdown bieten die Johanniter Lippe – Höxter allen Interessierten eine Bestellung und Installation des Hausnotrufs an. Moderne Gerätetypen mit Plug and – Play – Technologie machen es möglich, die per Post oder verpackt vor die Haustür gelieferten Geräte ohne Vorkenntnisse selbst einzuschalten. „Einfach auspacken, an die Steckdose anschließen, mit einem Knopfdruck in Betrieb nehmen und schon ist der Johanniter – Hausnotrufbetriebsbereit “, erklärt Melissa Klare, Leitung Vertrieb Hausnotruf der Johanniter Lippe -Höxter.„Im Paket liegt eine Schnellanleitung und für weitere Unterstützung per Telefon steht unser Hausnotruf – Team zur Verfügung, das Kunden solange bei der Installation begleitet, bis alles funktioniert.“