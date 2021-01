Cultural Quarter aus der Weberei am Donnerstagabend – Kiez-Kollegen gestalten virtuelle Kulturzeit

Kulturelle Viertelstunde digital

Gütersloh. Nach diversen Künstlern aus den unterschiedlichsten kulturellen Bereichen geht es beim Cultural Quarter aus der Weberei in dieser Woche mit einer Team-Edition weiter: Am Donnerstag, den 14. Januar um 19:15 Uhr präsentieren die Mitarbeiter aus dem Bürgerkiez eine humorvolle Viertelstunde – natürlich virtuell und per Stream verfolgbar. Der im Bistro des Bürgerkiez beheimatete und bereits über die Grenzen Güterslohs hinweg bekannte Witzeautomat steht dabei im Zentrum: Die Teammitglieder präsentieren ihre liebsten Witze aus dem Automaten. Unerwartete Lacher sind bei dem vielfältigen Witze-Repertoire vorprogrammiert. „Anstatt dass die Besucher sich selbst die Witze aus unserem Automaten ziehen, bringen wir die besten Gags nun in die Gütersloher Wohnzimmer“, erklärt Programmleitung Jana Felmet. Beim vom Bürgerkiez initiierten Format „Cultural Quarter“ geht es jeden Donnerstagabend darum, lokalen Künstlern und Kulturschaffenden auf virtuellem Weg die Möglichkeit zu geben, eine Viertelstunde ihres Programms zu präsentieren. Mit dabei waren bereits die Musiker Tobias Schößler, Ansgar Specht und Mickey Meinert sowie Kabarettist Martin Quilitz und Zauberkünstler Lutz Ermshaus. Weitere Beiträge verschiedener Kunstschaffender sind darüber hinaus in Planung. Die Bandbreite reicht dabei über Musik, Wortbeiträge oder auch Präsentationen bildender Künstler. „15 Minuten sind eine passende Länge, um heimische Kultur entspannt zu Hause genießen zu können“, erklärt Weberei-Chef Steffen Böning das Projekt. Verfolgt werden kann die Vorstellung am Donnerstagabend ab 19:15 Uhr auf www.weberei.de, benötigt werden dafür lediglich ein Internetanschluss und ein entsprechendes Endgerät. Jeder, der kreativ arbeitet und bei dem virtuellen Format dabei sein möchte, kann seinen maximal 15 Minuten langen Videobeitrag im Bürgerkiez einreichen oder auch kostenfrei dort produzieren.