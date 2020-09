Comedy-Schauspiel „Zweikampfhasen“ im Theater im Park

Was sich liebt, das streitet sich

Bad Oeynhausen. Jennifer vs. Michael Ehnert. Diese Beschreibung erklärt das Schauspiel „Zweikampfhasen“ kurz und präzise. Am 30. September um 19:30 Uhr sind die beiden Schauspieler mit ihrer Beziehungskomödie zu Gast im Theater im Park und lassen mit ihrem bissigen Blick auf das Zusammenleben kein Auge trocken.

Wohin man auch schaut: Überall nur noch Singles, One-Night-Stands und Lebensabschnittsgefährten. Hochzeiten kennen die meisten nur noch aus alten Sissi-Filmen. Nur Jennifer und Michael Ehnert hinken diesem Zeitalter individueller Freiheit gnadenlos hinterher. In ihrer monogamen, aber auch polybrutalen Beziehung sind Herr und Frau Ehnert das einzige überlebende Exemplar einer ausgestorbenen Spezies: Dem Ehepaar. Kein Wunder, dass die beiden von Kollegen und Nachbarn belächelt und von Freunden kopfschüttelnd bemitleidet werden: Als Ehepaar ist man einfach irgendwie „retro“, „old school“ oder in anderer Hinsicht psychisch beschädigt.

Wie der gemeinsame Nachname vermuten lässt, sind die beiden Schauspieler auch im wahren Leben verheiratet. Wortgewaltig wühlen sie in den großen und kleinen Dramen einer Beziehung. So vergeht in „Zweikampfhasen“ keine Minute, in der den beiden Ehnerts nicht heftige Zweifel an der Sinnhaftigkeit ihrer Lebensform kommen. Könnte das Leben ohne den anderen nicht viel rasanter sein? Lustiger? Vielseitiger? Befriedigender?

Derzeit werden die Vorstellungen im Theater mit reduzierter Zuschauerzahl durchgeführt. So können zwischen den Plätzen Sitze freigelassen und Abstand gehalten werden. Für die Besucher*innen gilt im Theater eine Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Am Sitzplatz kann die Maske abgesetzt werden. Damit im Falle einer Infektion die Nachverfolgbarkeit möglich ist, müssen die Gäste am Einlass ihre Kontaktdaten hinterlassen. Um die Wartezeiten zu verringern, steht diese Selbstauskunft unter www.staatsbad-oeynhausen.de zum Download bereit. Es wird empfohlen, das Dokument auszudrucken und ausgefüllt zur Vorstellung mitzubringen.

Tickets ab 26,00 € sowie weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie online auf www.staatsbad-oeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.