Familienberatung und Familienhotline Kreis Lippe ist auch zwischen den Jahren erreichbar

Kreis Lippe. Die Corona-Pandemie bringt eine sich oft ändernde Situation sowie Einschränkungen mit sich. Die aktuelle Zeit ist auch für Eltern, Kinder und Jugendliche eine große Herausforderung und bringt neue Anforderungen und Konflikte mit sich. Um Familien, Eltern, Kindern und Jugendlichen auch über den Jahreswechsel und in den verlängerten Schulferien beratend zu unterstützen, ist die Familien-, Ehe-, Kinder- und Jugendberatung des Kreises Lippe auch in den Ferien erreichbar.

Die Fachkräfte der Familienberatung stehen den Ratsuchenden an Werktagen für telefonischen Beratungsgespräche unter 05231/621 621 oder für die E-Mail-Beratung zur Verfügung.

Die Familienberatung ist in den Schulferien folgendermaßen erreichbar:

am 21., 22. und 23. Dezember: 8 Uhr bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr

am 28., 29. und 30. Dezember 2020: 8 Uhr bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr

ab dem 4. Januar 2021: 8 Uhr bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter freigeschaltet. Bei Bedarf rufen die Berater am nächsten Werktag zurück. Gleiches gilt für die Corona-Familienhotline, die die lippischen Familien unter 05231/62-1777 erreichen können.

Weitere Informationen zur Familienberatung, zur E-Mail-Beratung sowie zu den Erreichbarkeiten an den Werktagen gibt es unter www.kreis-lippe.de/familienberatung.