Top-Wanderwege im Paderborner Land

Paderborn . Der Altenbekener Viadukt Wanderweg und der Paderborner Höhenweg spielen weiter in der 1. Wanderliga mit. Die benachbarten Wege erhielten erneut das Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“.

Liane Jordan, Qualitätsmanagerin des Deutschen Wanderverbands, kam eigens zur Urkundenübergabe ins Dunetal, denn hier am Kleinen Viadukt treffen die beiden Qualitätswege aufeinander und verlaufen gut zwei Kilometer parallel. Für Altenbekens Tourismus-Chefin Marion Wessels und Karl Heinz Schäfer, Geschäftsführer der Tourist Information Paderborn, war die erneute Auszeichnung wahrlich kein Selbstläufer, denn zertifizierte Qualitätswege Wanderbares Deutschland setzen deutschlandweit höchste Maßstäbe für unbeschwerten Wandergenuss. So ausgezeichnete Wanderwege garantieren eine abwechslungsreiche Wegeführung und nutzerfreundliche Markierung, weisen einen hohen Anteil naturnahe Wege und Pfade auf und begeistern mit spannenden Wanderzielen unterwegs. In Zeiten massiver Waldveränderungen kein leichtes Unterfangen, immerhin hat sich das Landschaftsbild mit einst geschlossenen Fichtenbeständen hier im Eggegebirge deutlich verändert, nachdem Hitze, Dürre und Borkenkäferbefall dem Wald arg zugesetzt hatten. „Im Bereich Driburger Grund ist beispielsweise ein ganzes Waldstück verschwunden, durch den unser Wanderweg verlief. Das war ein Schock.“, beschreibt Marion Wessels die Situation. „Wir haben nach den Rodungsarbeiten den alten Weg freigeräumt und festgestellt, dass sich nun ganz neue Aussichten ergeben.“ Herausforderungen anzunehmen und als Chance zu begreifen, darin sieht Marion Wessels die Stärken aller Akteure im Paderborner Land.

Karl Heinz Schäfer ergänzt: „Für den Paderborner Höhenweg gilt Ähnliches: Durch die schweren Holzerntemaschinen waren Teile des Weges im Frühjahr total zerstört, sodass wir wirklich Sorge hatten, ob wir die Qualitätsauszeichnung erneut erhalten. Doch hier hat das Grünflächenamt der Stadt hervorragende Arbeit geleistet! Nebenbei haben wir sogar noch Ideen entwickelt, wo wir breite Forstwege durch naturnahe Pfade ersetzen und damit die Attraktivität des Paderborner Höhenwegs weiter steigern können.“

„Das Paderborner Land hat sich im Deutschlandtourismus als attraktive Wanderregion längst einen Namen gemacht“, weiß Anja Veith von der Touristikzentrale Paderborner Land. „Auf Wandermessen punkten wir vor allem mit der ausgezeichneten Qualität unserer Wanderwege“. Und genau die steht alle drei Jahre auf dem Prüfstand, denn nur wenn die strengen Kriterien des Deutschen Wanderverbandes erfüllt werden, bekommen Wanderwege die Auszeichnung „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ verliehen. Die Zertifikate garantieren Wanderern, dass sie begeistert von ihren Touren zurückkehren. „Das liegt daran, dass die Kriterien für die Qualitätsprüfung ausschließlich aus den Bedürfnissen von Wanderern abgeleitet wurden, sie sind der Maßstab für die Zertifikate“, erklärt Liane Jordan. Sie weiß, wovon sie spricht. Sie koordiniert die Qualitätsinitiativen des Deutschen Wanderverbandes sowie der Europäischen Wandervereinigung und war an der Entwicklung der Qualitätskriterien beteiligt. Mitarbeiter des Deutschen Wanderverbandes haben in den letzten Wochen intensiv geprüft, inwieweit der Viadukt Wanderweg und der Paderborner Höhenweg den neun Kern- und 23 Wahlkriterien entsprechen, nach denen ein Weg bewertet wird. Dafür wird die Strecke zunächst in vier Kilometer-Abschnitte unterteilt. Dann werden für jeden dieser Abschnitte die Oberflächen der Wege, das Leitsystem, Natur und Landschaft, Kultur und Sehenswürdigkeiten sowie Gastronomie und Serviceangebote unter die Lupe genommen. Ergebnis: Im Paderborner Land stimmt die Qualität.

Das Qualitätssiegel ist aber nicht nur ein Grund zur Freude, sondern zugleich auch Ansporn, gemeinsam weiterhin die Ärmel aufzukrempeln. „Hier haben die kleinste und größte Kommune des Kreises in sehr guter Zusammenarbeit „Qualität im Doppelpack“ geschaffen. Wir wollen diesen hohen Standard erhalten und die Angebote für Wanderer weiter ausbauen“, betonen Marion Wessels und Karl Heinz Schäfer. Darauf dürfen sich Wanderer freuen, immerhin erlebt das Wandern gerade in diesen Coronazeiten einen enorm großen Zuspruch.