Sommerauszeit für die Ohren

Potsdam. Unter der Überschrift „Dein Traum von sans, souci. – Sommerauszeit in Potsdam“ startet diese Woche die sechste Staffel des „Dein Potsdam“-Podcast – aufgenommen von der PMSG Potsdam Marketing und Service GmbH.

Moderatorin Anne Robertshaw spricht darin mit touristischen Partnern und KollegInnen der PMSG über den Sommer und seine Angebote in Potsdam. Auftakt der Staffel – mit Episode 71 – ist ein Gespräch mit Dr. Jürgen Becher, Archivar der Schlösserstiftung und Kurator der aktuellen Ausstellung „Das gläserne Gedächtnis“ in den Römischen Bädern. Mit Andrea Burchardi von der Marina am Tiefen See plaudert Anne über Bootfahren auf Potsdams Gewässern. Kollegin Alexandra ist Gesprächspartnerin zum Thema Barrierefreiheit und nimmt den Zuhörer mit auf einen digitalen Spaziergang durch den Park Sanssouci und durch Potsdams Straßen. In zwei englisch sprachigen Episoden informieren Anne und Social-Media-Redakteurin Claudia interessierte Zuhörer über Potsdams Angebote für Wasser-Enthusiasten und zum Abschluss der Staffel am 19. Oktober gibt es eine Zusammenfassung über die Episoden-Inhalte der gesamten Staffel.

Zu hören ist der „Dein Potsdam“-Podcast über Soundcloud, Spotify, Audio Now, Apple Podcast, iTunes und Google Podcast sowie unter: www.deinpotsdam.de.

Die erste Episode der neuen Staffel erscheint am 27. Juli . Weitere Episoden folgen jeden zweiten Dienstag.