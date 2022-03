Saisonstart mit Parkfest im Gräflichen Park

Bad Driburg. Am Freitag, den 1. April 2022, startet der Gräfliche Kurpark Bad Driburg wieder in die Saison. Jetzt zum Frühlingsanfang lädt der Park mit seinen allein über rund 180.000 Blumenzwiebeln, seinem historischen Baumbestand und einem Wildgehege zu einem erholsamen Aufenthalt ein. Pünktlich zu Ostern dürfte die Tulpenshow hinter der Konzertmuschel für ein besonderes Naturerlebnis sorgen. Wie in jedem Jahr blühen hier dann wieder über 280 verschiedene Tulpensorten, die von Parkdirektor Heinz Josef Bickmann und seinem Team bereits im letzten Herbst gepflanzt wurden. Die 64 Hektar des englischen Landparks, die als einziger Kurpark Deutschlands noch in privater Hand sind, bieten außerdem zahlreiche Attraktionen von internationalen Landschaftsarchitekten. Im Park gibt es mit dem Gräflicher Park Health & Balance Resort auch ein Hotel mit Gastronomie, „das bei gutem Wetter auf die Außenterrasse einlädt“, so Geschäftsführer Volker Schwartz.

Parkfest mit vielen Attraktionen

Der Saisonbeginn wird in diesem Jahr mit einem Parkfest am Sonntag, den 10. April 2022, von 11 bis 17 Uhr gefeiert. Dann erwartet Jung und Alt ein buntes Programm von der Hüpfburg über Kinderschminken bis zu Parkführungen. Der Eintritt zum Parkfest ist kostenlos. „Um 11 Uhr freuen wir uns ganz besonders, alle Besucher zu der offiziellen Einweihung des Kinderspielplatzes einzuladen“, sagt Volker Schwartz. „Und in den Brunnenarkaden stellen sich die Geschäftsbereiche der Unternehmensgruppe vor.“ Musikalisch wird das Parkfest von der Stadtkapelle Bad Driburg begleitet.

Dabei ist dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr: 1782 – vor 240 Jahren – wurde von Caspar Heinrich der Grundstein für den Gräflichen Park und die heutige Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff gelegt. Zur Weiterentwicklung des Standortes gemeinsam mit der Stadt soll mit dem Projekt „Kurpark 2030“ Bad Driburg zu dem führenden prädikatisierten Heilbad werden. Auch dazu wird es auf dem Parkfest Informationen für interessierte Besucher geben.

Parksaison 2022: Öffnungszeiten und Tarife

Die Öffnungszeiten des Gräflichen Parks sind täglich von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die Tarife gestalten sich wie folgt:

Tagesticket: 7,50 Euro (inkl. 2,50 Euro Verzehrbon)

Jahreskarte für Bewohner Einzel: 30 Euro

Jahreskarte für Bewohner Familie: 50 Euro

Jahreskarte für Gäste Einzel: 40 Euro

Jahreskarte für Gäste Familie: 60 Euro

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Aktuelle Informationen auch unter www.graeflicher-park.de