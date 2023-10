Saisonstart auf der Oetker-Eisbahn

Bielefeld. Es ist wieder Zeit fürs Eis in Bielefeld: Am Samstag, 7. Oktober, startet die Saison auf der Oetker-Eisbahn. „In der vergangenen Saison hatten wir knapp 137.000 Besucher. Die Eisbahn ist auch für Veranstaltungen beliebt. Ab sofort können wieder Termine für Kindergeburtstage und Eisstockschießen gebucht werden“, sagt Jürgen Athmer, Geschäftsführer der Bielefelder Bäder, die auch Betreiber der Eisbahn im Stadtteil Brackwede sind. Wie in den vergangenen Jahren steht die Eisbahn montags von 9 bis 12 Uhr zur Exklusiv-Nutzung zur Verfügung. Infos hierzu sowie ein Buchungsformular finden Interessierte auf der Internetseite www.bielefelderbaeder.de/eisbahn.