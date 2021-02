Online-Vortrag „Schönheit der Tiere – Evolution biologischer Ästhetik“

Nachholtermin mit Nobelpreisträgerin Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard

Paderborn. Der im Februar wegen Erkrankung abgesagte Vortrag der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Biologin Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard zum Thema „Schönheit der Tiere – Evolution biologischer Ästhetik“, wird nun am Mittwoch, 10. März, um 19:30 Uhr nachgeholt. Die Volkshochschule Paderborn lädt alle Interessierten zu diesem im Rahmen der Online-Vortragsreihe „VHS Wissen live“ stattfindenden Vortrags herzlich ein. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft statt.

Nüsslein-Volhard wird in diesem Vortrag zeigen, welche Funktionen visuelle Attraktion bei Tieren besitzt. Natürliche ›standards of beauty‹ sind, im Anschluss an Darwin, Resultat und Motor zweigeschlechtlicher Fortpflanzung, wobei die relativ schmucklose Oberfläche des Menschen enorme Gestaltungsspielräume ermöglicht. Körperliche Signale – Farben, Töne, Gerüche – besitzen zugleich eine umfassendere kommunikative Funktion im interspezifischen Zusammenleben von Tier- und Pflanzenarten. Wie kommt es aber zur Ausbildung von Farben und Mustern an der Körperoberfläche? Erst in jüngster Zeit ist es gelungen, die molekulargenetischen Mechanismen zu entschlüsseln, die zur Farbproduktion und -verteilung führen. Im zweiten Teil ihres Vortrages zeichnet Nüsslein-Volhard die wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte nach und fasst ihre bahnbrechenden Studien zum Zebrafisch – ihrem Modellorganismus – zusammen.

Prof. Christiane Nüsslein-Volhard, 1942 bei Magdeburg geboren, ist emeritierte Direktorin am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen und seit 2013 Kanzlerin des Ordens Pour le Mérite. Für ihre Entdeckungen von Genen, die die Entwicklung von Tier und Mensch steuern, sowie den Nachweis von gestaltbildenden Gradienten im Fliegenembryo hat sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter 1995 den Nobelpreis.

Anmeldungen zu diesem kostenlosen Online-Vortrag nimmt die VHS unter 05251/ 88-14300 oder www.vhs-paderborn.de entgegen.