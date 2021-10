Ökumenischer Pilgerpfad durch den Kreis Höxter: Eine Auszeit vom Alltag

Moderate zehn bis 15 Kilometer am Tag lassen den Pilgernden Zeit und Raum Schritt für Schritt, schweigend zu sich selbst zu finden. Bald schon lassen drei mächtige Türme in der Ferne das erste Etappenziel erahnen: Die prachtvolle Abteikirche Marienmünster. Seelenspeisung bietet ihre berühmte barocke Orgel, der Leib stärkt sich unter anderem in der örtlichen Spezialitäten Gastronomie.

Auf alten Klosterwegen und vorbei an einem aus sichtsreich gelegenen Turm auf dem Hungerberg, nähert sich der Wandernde auf der zweiten Etappe dem nächsten, spirituellen Ziel: Kloster Brenkhausen. Erst Zisterzienserinnen, dann Benediktinerinnen beherbergte das alte Gemäuer in der Vergangenheit. Heute leben und arbeiten hier koptische und katholische Christen Hand in Hand. Deren Offenheit und Gastfreundschaft ist Seelenbalsam. Sie lässt sich in der Kirche ebenso wie im Gästehaus erfahren und stärkt den Pilgernden für die dritte und letzte Etappe auf dem „Weg der Stille“.