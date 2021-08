Modernes und historisches Göttingen

Göttingen. Die Stadt, die Wissen schafft, die Universitätsstadt, die Studentenstadt, die Stadt Gauß‘ und Lichtenbergs. Weit über die Grenzen hinaus ist Göttingen aber auch bekannt als Festivalstadt, in der Theater, Literatur und Musik einen besonderen Stellenwert haben. Die Internationalen Händel-Festspiele prägen das Bild der Stadt ebenso wie der Literaturherbst oder das Jazzfestival.

Die historische Innenstadt, mit ihren mittelalterlichen Kirchen und dem prächtigen Alten Rathaus, beheimatet die weitläufige Fußgängerzone. Hier laden besondere Geschäfte in den attraktiven Seitenstraßen zum Bummeln und die vielfältige Gastronomie zum Verweilen ein. Im Sommer verbreiten Straßencafés südländisches Flair, im Winter bieten viele Restaurants in gemütlicher Atmosphäre Speisen aus aller Herren Länder. Bei einer Stadtführung durch die historische Altstadt verschafft man sich einen ersten Einblick. Dabei trifft man „das meistgeküsste Mädchen der Welt“, das Göttinger Gänseliesel . Während des Rundgangs erfährt man weiteres aus der über tausendjährigen Geschichte der Stadt und lernt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der malerischen Innenstadt kennen.

Von Utluchten,schiefen Balken und ehrgeizigen Bauherren.

Bedeutende Fachwerkhäuser prägen das unverwechselbare Bild der Göttinger Innenstadt und sind Zeugen einer längst vergangenen Zeit. Die schönsten Gebäude und ihre Geschichten stehen im Mittelpunkt einiger Stadtführungen.

Ein Gang durch Göttingens Unterwelt.

In Göttingen gibt es mehrere mittelalterliche Gewölbekeller die mit großem Aufwand und Sachkenntnis wiederhergestellt werden. Sie dienten Kaufleuten, Handwerkern und Mönchen als Arbeit-und Wohnraum, aber auch dem unfreiwilligen Aufenthalt. Einige dieser sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Keller werden bei einem Rundgang vorgestellt.

Göttingen kulinarisch erleben.

Göttingens Gastronomielandschaft beeindruckt durch Vielfalt. Hier findet jeder den richtigen Ort:von der urigen Kneipe über das Hinterhof-Cafe im 70er Jahre Stil und die traditionsreiche Konditorei Cron & Lanz, die bekannt für feine Torten,Baumkuchen und Pralinen ist.. Der Bullerjahn setzt die Tradition des alten Ratskellers fort. Direkt am Markt gelegen, bietet das Restaurant ein klares, modernes und gemütliches Ambiente. Vom Frühstück am Morgen über den Flammkuchen in der Mittagspause bis zum deftigen Essen am Abend wird alles geboten.

OWL-Journal-Tipp: Das Sushi-Restaurant INTUU.

Im INTUU Göttingen wird anspruchsvolles Sushi und andere Klassiker der fernen japanischen Nikkei-Küche serviert.Einen besonderen Kick erhalten die Spezialitäten durch raffinierte südamerikanische Akzente.Auf dem Holzkohlengrill werden Fleisch,Fisch, Meeresfrüchte und Gemüse mit intensiven Aromen unglaublich saftig. Abgerundet wird das kulinarische Erlebnis im Restaurant INTUU durch Cocktail-Kreationen der HERBARIUM Bar. Das Restaurant INTUU, befindet sich am Bahnhof Göttingen im Hotel Freigeist.

Weitere Informationen unter: www.goettingen-tourismus.de und www.reiseland-niedersachsen.de/