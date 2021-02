Sanierungsarbeiten an der B1 zwischen Dubelohstraße und Diebesweg bei Schloss Neuhaus: Meldung von Straßen NRW. Wir bauen für Sie: Bundesstraße 1 : Fahrbahnsanierungsarbeiten zwischen der B1-Anschlussstelle Dubelohstraße und der B1-Anschlussstelle Diebesweg bei Paderborn-Schloss Neuhaus

Paderborn. Die Straßen.NRW Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift wird Ende März mit den Arbeiten zur Fahrbahninstandsetzung der Bundesstraße 1 bei Paderborn-Schloss Neuhaus starten. Die Baumaßnahme beginnt an der Anschlussstelle B1/Dubelohstraße und wird in Fahrtrichtung Bad Lippspringe auf einer Gesamtlänge von 3,6 km bis 400 m hinter die Anschlussstelle B1/K29 (Diebesweg) geführt. Für die Durchführung der Arbeiten unter Berücksichtigung der Arbeitsschutzbestimmungen ist im Bereich der B 1 eine Einbahnstraßenverkehrsführung einzurichten. Diese führt in Fahrtrichtung Bad Lippspringe und wird bis zum Ende der Baumaßnahme aufrechterhalten.

In Fahrtrichtung Paderborn wird der Verkehr während der gesamten Bauzeit umgeleitet. Ab der B1-Anschlußstelle bei Bad Lippspringe wird der Verkehrsteilnehmer über die L814 (Feldmark), L937 (Bad Lippspringer Straße/Im Knick) und B64 nach Paderborn und weiter in Richtung B1 geführt. Die Auffahrt der B1/Dubelohstraße in Fahrtrichtung A33 bleibt während der gesamten Bauzeit befahrbar. Mit dem Aufbau der Verkehrssicherungs- und Umleitungsbeschilderung wird ab Mitte März begonnen. Die Gesamtbaumaßnahme wird voraussichtlich im August abgeschlossen. Nachfolgend wird die Verkehrsführung für die Erneuerung der nördlichen Fahrbahnhälfte der B1 (Bauphase 1) und die Erneuerung der südlichen Fahrbahnhälfte der B1 (Bauphase 2) dargestellt.

Bauphase 1 (Beginn Ende März 2021):

Erneuerung der nördlichen Fahrbahnhälfte der B1 zwischen der B1-Anschlussstelle Dubelohstraße und der B1-Anschlussstelle Diebesweg bei Paderborn-Schloss Neuhaus (siehe Abbildung 1): Mit Beginn der Sanierung der nördlichen Fahrbahnhälfte (siehe nebenstehende Abbildung ) wird zusätzlich die Auffahrt B1/Diebesweg in Fahrtrichtung Paderborn gesperrt. Der Verkehr wird über die K29 (Diebesweg/ George-Marschall-Ring) und B64 weiter in Richtung Paderborn und Salzkotten geführt. Diese Umleitungsführung wird während der gesamten Bauzeit, somit auch für die nachfolgende Bauphase 2 erforderlich.

Bauphase 2 (Beginn ca. Mitte Mai 2021):