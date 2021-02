Kreis Lippe. Hochwertige und wohlschmeckende Lebensmittel herzustellen, ist eine anspruchsvolle Leistung, die sich über die gesamte Wertschöpfungskette lohnen soll. Das Land NRW bietet mehrere Fördermaßnahmen zur Unterstützung einer marktgerechten und lukrativen Vermarktung von hochwertigen und wohlschmeckenden Lebensmitteln an. Ebenso sollen damit Vermarktungsstrukturen gestärkt werden. Zu den Maßnahmen des Landes zählen die Förderung von Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung, von Gemeinschaftsmarketingaktionen, von Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette und der Gründung von Erzeugerorganisationen. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz und die Kreiswirtschaftsförderung Lippe laden ein zur digitalen Informationsveranstaltung über die Förderangebote des Landes NRW am Mittwoch, 3. März, von 14 bis 16 Uhr zum Thema „Verbesserung der Vermarktung für mehr Wertschöpfung – die Land- und Ernährungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen stärken“.