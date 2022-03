La Strada – die Kunst der Straße 

Bad Oeynhausen . Auf ein Kaffee nach Avignon, ein Bummel durch die Fußgängerzone Roms oder ein Kurztrip nach Barcelona – all diese Ziele haben eines gemeinsam – hier tummeln sich die besten Straßenkünstler der Welt und präsentieren sich dem wechselnden Publikum auf den sonnigen Plätzen und in den belebten Straßenzügen. In der neuen Show „La Strada“ gehen die Zuschauer auf eine bunte Reise und finden sich kurzerhand auf den beliebtesten Straßenkunstfestivals wieder.

Die Artisten der Show – allesamt erstklassige Talente ihres Faches, denn keiner kann es besser, als die internationalen Akrobaten und Artistinnen, Gaukler und Musiker der Straße, die sich die Gunst ihres Publikums mit ihrem Können, ihrer Präsenz und ihrem Zauber in jedem Moment neu verdienen müssen. „La Strada“ holt die Poesie der Straße auf die Bühne des GOP Kaiserpalais.

Eintrittskarten sind ab 35 Euro erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten 50 % Rabatt auf den Kartenpreis. Showtime ist donnerstags um 20.00 Uhr, freitags und samstags um 18.00 und 21 Uhr, sonn- und feiertags um 14.00 und 17.00 Uhr. Tickets und Gutscheine unter (05731) 7448 0 oder variete.de.